El papa pidió unidad a la clase política ante la crisis y condenó el aborto

Ciudad del Vaticano, 11 ene (EFE).- El papa Francisco pidió "unidad" a la clase política de todos los países en estos momentos de crisis y volvió a condenar el derecho al aborto, recién aprobado en su país, al preguntar "si está bien contratar a un sicario para resolver un problema", en una entrevista emitida en el canal italiano "Tele5" este domingo por la noche.

Sobre cómo salir de la actual crisis mundial debida a la pandemia, Francisco consideró que la clase política "tiene derecho a tener diferentes puntos de vista y también a la lucha política" y a "imponer la propia política", pero que "en este tiempo se debe jugar por la unidad, siempre. En este tiempo no hay derecho a alejarse de la unidad".

"Lo que importa es la intención de hacer crecer el país. Pero si los políticos enfatizan más el interés propio que en el interés común, estropean las cosas. En este momento toda la clase ejecutiva no tiene derecho a decir "yo". Debemos decir "nosotros" y buscar la unidad frente a la crisis", agregó.

Durante la entrevista de media hora explicó que los conflictos "tienen que tomarse vacaciones" y que es necesario en estos momentos que se "enfatice la unidad del país, de la iglesia y de la sociedad" y no pensar que esto puede hacer perder unas elecciones.

SOBRE EL ABORTO: ¿ESTA BIEN CONTRATAR A UN SICARIO PARA RESOLVER UN PROBLEMA?"

Aunque declaró que no quería referirse al tema, Francisco entró de lleno en el tema del aborto y afirmó: "La muerte no es un problema religioso, ojo: es un problema humano, prerreligioso, es un problema de ética humana".

"Las religiones se ocupan de ello, pero es un problema que hasta un ateo debe resolver en su conciencia", declaró e indicó que todos tienen que hacerse preguntas: "¿Es correcto cancelar una vida humana para resolver un problema, cualquier problema? No, eso no es justo. ¿Está bien contratar a un sicario para resolver un problema? ¿Uno que mata la vida humana? Este es el problema del aborto. Científica y humanamente. No interfiere con las religiones que vienen después, pero no se puede perder la conciencia humana".

CONDENA A LOS ASALTANTES DEL CAPITOLIO

Respecto al asalto del Capitolio por parte de grupos de seguidores de Donald Trump y que se saldó con cinco fallecidos, entre ellos un policía, el papa Francisco se dijo muy sorprendido porque ocurra esto en un país "tan disciplinado" y democrático.

"Pero es una realidad, en las realidades más maduras siempre hay algo mal, algo en las personas que emprenden un camino contra la comunidad, contra la democracia, contra el bien común. Doy gracias a Dios porque esto ha estallado y ha sido posible ver por qué se puede remediar, ¿verdad? Sí, esto hay que condenarlo, este movimiento también, independientemente del pueblo", expresó.

Francisco se refirió a que a veces la violencia estalla cuando hay grupos "que no están integrados en la sociedad" por lo que "tarde o temprano desencadenarán estas situaciones de violencia".

EL PAPA SE VACUNARÁ PRÓXIMAMENTE Y DUDA DE QUE PODRÁ VIAJAR A IRAK

El pontífice argentino declaró que se sintió "enjaulado" al inicio del confinamiento, pero después se tranquilizó. "Hable más, use más el teléfono, realice algunas reuniones para resolver problemas. Sabes, la pandemia también ha cambiado la vida del Papa y estoy feliz".

También señaló que ha tenido que cancelar viajes a Papúa Nueva Guinea e Indonesia que estaban programados y que no sabe si al final se realizará el próximo viaje a Irak, programado en marzo.

Adelantó que la semana que viene comenzará la vacunación contra la Covid-19 en el Vaticano y que él también se vacunará.

"Creo que éticamente todo el mundo tiene que vacunarse. Es una opción ética porque concierne a tu vida pero también a la de los demás", destacó Francisco.