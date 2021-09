El papa: La UE corre el riesgo de convertirse en una oficina de gestión

A bordo del avión papal, 15 sep (EFE).- El papa Francisco advirtió hoy del riesgo de que la Unión Europea se convierta "en una oficina de gestión" y pidió que se vuelva "al sueño de los padres fundadores", en la rueda de prensa a bordo del vuelo de regreso de su gira por Budapest y Eslovaquia.

El papa que en el discurso a las autoridades eslovacas habló de la necesidad de una Europa "solidaria" para "volver al ser el centro de la Historia", explicó a los periodistas que le acompañan que "la UE no puede ser sólo reuniones para hacer cosas" pues "hay un espíritu que es la base de la UE".

"No puede ser sólo una oficina de gestión. Tiene que ir propiamente a la mística, buscar las raíces de Europa y llevarlas para adelante", explicó el papa que criticó que "hay algunos intereses quizá no europeos que intentan usar la UE para las colonizaciones ideológias y eso no va, tiene que ser independiente de si misma".

En su discurso en Eslovaquia, el papa pidió "fraternidad" y "solidaridad" en Europa, "en un momento en el que, después de durísimos meses de pandemia, se plantea, junto a muchas dificultades, una anhelada reactivación económica, favorecida por los planes de recuperación de la Unión Europea.