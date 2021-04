Paraguay estima que llegará a 100 muertes por covid al día con el ritmo de contagio actual

Asunción, 16 abr (EFE).- El director de Vigilancia de la Salud de Paraguay, Guillermo Sequera, avanzó este viernes que el país alcanzará las 100 muertes diarias con el actual ritmo de contagios por coronavirus, y alertó de que "la situación es crítica".

El número de casos sigue en una "meseta alta", que comenzó a finales de febrero y se triplicó hasta alcanzar los 14.000 semanales, una cifra en la que también se espera cerrar esta semana, según los datos que el Ministerio de Salud maneja hasta la fecha.

Sequera relacionó esta aceleración de los contagios con la detección de la introducción de la variante brasileña del virus en febrero.

"Es 2,5 puntos más contagiosa y se traduce en lo que estamos viendo ahora", expresó el director de Vigilancia de la Salud en rueda de prensa virtual.

Entre el 60 y el 70 % de los casos se dan en Asunción y el departamento Central, las zonas más pobladas, y de ahí se disemina a los diferentes puntos del país.

Sequera también expuso en la conferencia de prensa el resultado de la cuarentena total que decretó el Gobierno durante la Semana Santa para tratar de contener la pandemia, un intento que no se ha reflejado en las estadísticas.

"No estamos viendo el impacto que nosotros deseábamos. Desde Salud, percibimos que no tuvo el impacto que nosotros querríamos, no tanto por la movilidad, sino por las aglomeraciones, o que las medidas no fueron suficientes", dijo.

El director de Vigilancia de la Salud insistió en que los protocolos por sí mismos no sirven si no se cuenta con el respaldo y el cumplimiento por parte de la población.

Además, pidió la ayuda de las fuerzas del orden público para que las medidas se cumplan.

Sequera avanzó que están en conversaciones con el sector privado para intercambiar "recomendaciones y sugerencias" de cara a establecer nuevas restricciones, aunque evitó dar detalles.

"En su momento tendremos el plan concreto", agregó y subrayó que "el nivel de necesidad (de las medidas) es absoluto".

Paraguay registra desde marzo de 2020, cuando se detectó el primer caso, hasta la fecha 244.528 contagiados, 5.110 fallecidos y 200.259 recuperados.

Ello en el marco de una segunda ola, con un incremento sostenido de contagios y una campaña de vacunación que de momento se limita al personal de blanco y a los adultos mayores.