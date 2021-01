Partidos, sindicatos y profesionales rechazan el contrato de vacunación con la Cruz Roja

Madrid, 5 ene (EFE).- PSOE, Más Madrid, sindicatos y asociaciones de profesionales sanitarios han rechazado este martes el contrato que la Comunidad de Madrid ha suscrito con Cruz Roja para apoyar la administración de la vacuna contra la covid-19, que interpretan como un intento de privatizar la sanidad y que tildan de "despilfarro".

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso abonará a Cruz Roja 133.512 euros mensuales durante medio año por la prestación de un servicio de apoyo a la vacunación de la covid-19, según informa este martes diario.es.

El portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Pablo Gómez Perpinyà, ha anunciado que su grupo pedirá la celebración de un pleno monográfico y que sus servicios jurídicos estudiarán los detalles del contrato, porque "no sería la primera vez que halláramos irregularidades".

"Es intolerable, después de un año esperando la vacuna, Ayuso la secuestra para hacer negocio", ha manifestado en un audio remitido a la prensa.

El portavoz de Sanidad del grupo parlamentario socialista, José Manuel Freire, ha mostrado su preocupación por el lento ritmo de vacunación en Madrid y por la "subcontratación del servicio con entidades ajenas, incluida la Cruz Roja".

"Aunque no es una entidad privada -añade Freire- creemos que no debiera prestarse a actuar como empresa de contratación temporal para sanitarios al servicio de una administración pública que no está cumpliendo con sus obligaciones, que no está mostrando la diligencia y competencia exigible en esta materia".

También el concejal del PSOE Ramón Silva ha considerado "vergonzoso" que el alcalde de Madrid, José Martínez Almeida, "aplauda privatizar en lugar de vacunar a través de Madrid Salud y SAMUR", servicios municipales que están ya administrando la vacuna contra la gripe.

Por otro lado, la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública ha afirmado que todo esto evidencia "la incapacidad de la Consejería de Sanidad para gestionar la vacunación, y el abandono de los servicios públicos en manos privadas, cuando la alternativa lógica, y que están siguiendo las demás comunidades, es contratar personal de refuerzo".

Su presidente, Marciano Sánchez Bayle, ha criticado además la alta remuneración que percibirán los equipos humanos de Cruz Roja y que, de acuerdo a sus cálculos, se sitúa en 3.600 euros al mes, una cantidad "que no tiene nada que ver con los salarios públicos".

El Sindicato de Enfermería Satse Madrid también ha criticado el contrato, que tendrá un gasto total para las arcas públicas de unos 800.000 euros, ya que con ese dinero "se podrían contratar a más de medio centenar de enfermeras/os para reforzar los centros de salud" y no sólo 25 como recoge el contrato suscrito con la ONG.

“Es duplicar los gastos, ya que se van a gastar dinero público en comprar, por ejemplo, uniformes, de los que ya disponen los empleados de la Sanidad Pública o material para la vacunación que también está recogido en las compras centralizadas de la Dirección General de Atención Primaria. Es un dinero que debería emplearse en potenciar los centros de salud y no lucrar a una institución, muy importante pero ajena al Servicio Madrileño de Salud", añade.

Los sindicatos UGT y CCOO tampoco han visto con buenos ojos esta iniciativa de la Consejería de Sanidad.

La Unión General de Trabajadores cree que se han "desviado 800.000 euros a una organización privada como marca su hoja de ruta habitual", y exige una vez más la planificación exclusiva de recursos públicos para hacer frente a la vacunación y a la tercera ola del coronavirus.

CCOO afirma que "Ayuso dilapida los fondos estatales en pagar a empresas privadas" y reclama a la Consejería de Sanidad que reserve los contratos a los profesionales de refuerzo covid "que se han contagiado por el virus".

Estima asimismo que con los 800.000 euros destinados al contrato con Cruz Roja, el SERMAS podría contratar "más del doble de personal que aporta la empresa privada para suministrar las vacunas".