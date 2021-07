Pasajeros inmunizados que lleguen a R.Unido desde Francia harán cuarentena

Londres, 16 jul (EFE).- Los viajeros que lleguen a Inglaterra procedentes de Francia tendrán que continuar guardando una cuarentena de diez días a su llegada a este país aunque estén totalmente inmunizados, según anunció este viernes el Gobierno británico.

Desde el próximo lunes, los adultos que regresen al Reino Unido de países que se encuentran en la lista ámbar del Ejecutivo británico -de riesgo medio-, como es el caso de España, ya no tendrán que aislarse a su llegada a este país si cuentan con la pauta completa de vacunación contra la covid-19.

No obstante, el Ejecutivo de Boris Johnson ha dicho hoy que esta nueva regla no se aplicará a los viajeros que llegan de Francia -que continuará, no obstante, en la lista ámbar de viajes-, a raíz de la "persistente presencia de casos" detectados en ese país de la variante beta del coronavirus, una mutación que se identificó por primera vez en Suráfrica.

El Gobierno de Londres precisó hoy que cualquier persona que haya estado en Francia durante los últimos diez días tendrá que hacer cuarentena a su llegada a Inglaterra y precisará de dos test, realizados al segundo y al octavo día tras su llegada, sin importar cuál sea su estatus de vacunación.

"Siempre hemos dejado claro que no dudaremos en adoptar medidas rápidas en nuestras fronteras para frenar la propagación de la covid-19 y proteger los logros alcanzados por nuestro exitoso programa de vacunación", dijo hoy el ministro de Sanidad, Sajid Javid.

Este titular agregó que ante el previsto levantamiento de las últimas restricciones contra la pandemia en este país, este lunes 19, desde el Gobierno harán "lo posible para asegurar que los viajes internacionales se llevan a cabo de forma segura y para proteger las fronteras de la amenaza de variantes".