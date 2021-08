Pateras y derechos: los abogados piden más medios ante las llegadas masivas

Madrid, 7 ago (EFE).- La llegada de pateras a las costas españolas no sólo supone un reto para Salvamento Marítimo, las fuerzas de seguridad o las ONG. Los abogados reclaman también más medios para garantizar los derechos fundamentales de los inmigrantes y preservar la confidencialidad de su asistencia.

Han resumido sus necesidades y los principales protocolos de actuación en una guía práctica sobre "Asistencia jurídica en llegadas marítimas", un documento editado por la Fundación Abogacía y el Consejo General de la Abogacía que recoge desde las dificultades que encuentran ante las llegadas masivas, al reto de detectar a posibles víctimas de trata o de determinar una minoría de edad.

La guía aplica el derecho de extranjería a los distintos supuestos que puede encontrarse un abogado de oficio tras arribar una patera a puerto y comienza con una recomendación clara: no firmar un acuerdo de devolución de un inmigrante sin que él este presente, aunque la policía ofrezca incluso la posibilidad de hacer el trámite por correo electrónico para ahorrar desplazamientos.

A pesar de la covid-19, se subraya la importancia de prestar una asistencia letrada presencial y reservada, bien sea presencialmente o por videoconferencia, pero evitando el teléfono, que no permite interactuar con el recién llegado.

En este contexto, denuncia la Abogacía el reducido número de intérpretes que se pone a disposición de los letrados, en muchos casos no profesionales, y aconseja que no se acepten resúmenes o interpretaciones en un idioma o dialecto que la persona extranjera no alcanza a comprender por completo.

La guía recoge directrices jurídicas, pero destaca también la importancia de la empatía y de adaptar el lenguaje a la situación de una personas que acaba de ser rescatada tras una dura travesía por mar.

El extranjero tiene que percibir que el abogado es independiente y se encarga de su defensa, sin confundirlo con otra autoridad más.

Es ése un punto clave también para descubrir a posibles víctimas de trata que difícilmente van a verbalizar ante la policía o ante el propio letrado su condición, sobre todo teniendo en cuenta la inmediatez y las prisas que envuelven las entrevistas en las llegadas colectivas.

Se desaconseja así formular preguntas directas y se propone observar el lenguaje corporal y reunir posibles indicios, siempre en contacto con los equipos de las ONG que han atendido a las personas a su llegada.

Y otra recomendación: siempre que sea posible, que sean abogadas quienes entrevisten a las mujeres en las llegadas masivas.

En otro apartado, la guía resume los pasos para pedir asilo o refugio y se hace hincapié en un punto: desde el momento en el que la persona manifieste su voluntad de solicitar protección internacional, aunque no haya presentado una petición formal, ya ostenta la condición de solicitante y es titular de todos los derechos y deberes que tal condición lleva aparejados.

Otro momento clave será la determinación de edad de los recién llegados que no aportan pruebas documentales, para lo que, destaca la Abogacía, no sólo debe tenerse en cuenta el aspecto físico del menor, sino también su madurez psicológica.

Subraya la importancia de otorgar el beneficio de la duda, de manera que, ante la posibilidad de que sea un menor, se le trate como tal; y se recuerda que la reciente Ley de Protección a la Infancia ha prohibido los polémicos desnudos integrales que afectaban al derecho a la dignidad.