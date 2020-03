La patronal de la dependencia reorganiza plantillas ante el temor de COVID-19

La patronal del sector de atención a la dependencia, que agrupa a más de 400 residencias y 230 centros de día, tiene un "pool" de enfermeras y auxiliares ante el temor de que se expanda el COVID-19 y hubiese que cubrir bajas laborales, y desde hace cuatro días está limitando las visitas de las familias.

El secretario general de la Asociación Empresas de Servicios para la Dependencia, Jesús Cubero, ha explicado que de momento no se han reforzado plantillas, "lo que sí hacemos es organizar los turnos para sustituir posibles bajas y tener un 'pool' de enfermeras y auxiliares que puedan cubrir las necesidades de los centros".

Ante la propagación del coronavirus, podría plantearse un "problema grave" de encontrar profesionales, por eso "nuestras medidas están dirigidas a aislar los centros no para no contagiar la infección fuera sino para que el virus no entre dentro".

Desde hace un par de semanas, "se está incidiendo en el tema de la higiene y evitar las visitas que no sean estrictamente necesarias", siguiendo las recomendaciones de la Consejería de Sanidad, aunque es complicado -ha dicho- determinar si una visita es o no realmente necesaria.

La mayoría de las familias están comprendiendo la situación y que el motivo principal es la protección de la salud de sus mayores, porque "el virus está fuera de los centros y lo que no queremos es pasarlo dentro".

"En algún caso cuesta más explicarlo porque parece que no quieres que visiten al familiar, pero al final la gente lo entiende", ha añadido el secretario general de la patronal.

Los mayores, ha recordado, se encuentran en una situación de mayor fragilidad, debido que sus defensas son más bajas y suelen sufrir varias patologías.

De momento, ningún trabajador de estas empresas está contagiado por el coronavirus, aunque hay varios con síntomas febriles y se encuentran en su domicilio.

Sin embargo, "es una cuestión de tiempo al paso que va el coronavirus, es fácil que suceda en el momento menos pensado", ha concluido.

La patronal Aeste cuenta con 400 residencias y 54.600 camas; 230 centros de día con 11.500 plazas; da servicio de ayuda a domicilio a 36.000 personas y tienen 70.000 trabajadores.