La patronal de las residencias ve poco valiente un plan que no exija vacunarse

Madrid, 11 ago (EFE).- El Círculo Empresarial de Atención a las Personas, una de las patronales del sector de la dependencia, considera "insuficiente" y "poco valiente" el plan analizado por el Consejo Interterritorial de Salud para las residencias de mayores, al no contemplar la vacunación obligatoria de los trabajadores.

El Ministerio de Sanidad y las comunidades aconsejan a las residencias que sometan a los trabajadores que rechacen vacunarse o no hayan completado la pauta a controles de temperatura y al menos dos pruebas diagnósticas semanales, e incluso que valoren su traslado o no incorporen a los que no estén inmunizados.

"No podemos entender que se propongan medidas especiales para gente no vacunada", señala la presidenta de la patronal, Cinta Pascual, en declaraciones remitidas a los medios.

Pascual está convencida de que España acabará haciendo obligatoria la vacuna para el personal sanitario y sociosanitario dentro de unos meses, "cuando no haya dos o tres países en la Unión Europea" que la exijan, sino diez.

"Lamentamos que no sean valientes y que no se tome la decisión correcta", asegura sin entender tampoco que se plantee el traslado de los trabajadores no vacunados, cuando la normativa laboral dificulta mucho cualquier modificación de destino.

Esa propuesta, añade, muestra además que no se conoce el sector de las residencias, donde el 98 % de los trabajadores son personas en atención directa y "todo el mundo tiene contacto con las personas mayores".

"Es una comunidad; el contacto es fundamental", concluye.