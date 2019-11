Una película sobre la relación homosexual entre dos bailarines se estrena en Georgia pese a las protestas

La película "And Then We Danced", del realizador sueco-georgiano Levan Akin, sobre la relación homosexual entre dos bailarines, se estrenó este viernes en Tiflis pese a una multitudinaria protesta de conservadores radicales a las puertas del cine para boicotear la premier.

"No permitiremos la propaganda de la perversión, vamos a frustrar el estreno", amenazó el líder del movimiento nacionalista "Marcha georgiana", Alexandr Bregadze.

Varios cientos de sus seguidores intentaron burlar los cordones policiales instalados cerca del céntrico cine "Amirani" de la capital georgiana para acceder a su interior.

Como consecuencia de los choques, dos manifestantes fueron detenidos por alteración del orden público.

El presidente del Parlamento georgiano, Archil Talakvadze, afirmó que los ciudadanos del país tienen derecho a protestar pero deben hacerlo de "forma pacífica".

"En lo que respecta al cine, Georgia garantiza el derecho a la libertad de expresión en el arte", aseveró.

A su vez, uno de los protagonistas del filme, Leván Gelbajiani, dijo a los periodistas que no está sorprendido por la reacción de los radicales, pero subrayó que las entradas para ver la película se agotaron en todos los cines que planean proyectarla durante los próximos tres días.

Según Pew Reaserch Center, Georgia es el segundo país europeo después de Armenia -sin contar Turquía- donde más condena suscita el matrimonio gay: el 94 % de la población lo rechaza de manera categórica.

"And Then We Danced", una coproducción de la compañía georgiana Takes Film y la sueca French Quarter Film, participó en el festival de Cannes, representará a Georgia en los Oscar y ha sido adquirida por 40 países para su proyección, según comentó la productora de la película Keti Danelia.

La cinta ya fue galardonada en 15 festivales, entre los que destacan el Festival Internacional de Chicago y la 64ª Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci).