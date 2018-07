Los pensionistas vizcaínos no irán mañana a la reunión con la ministra Valerio

Las personas agrupadas en la asociación Pensionistas Jubilados de Bizkaia (PJB) no acudirán mañana a la reunión prevista con la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, a la que sí asistirán representantes de la Coordinada Estatal de Pensionistas.

"Hemos pedido una reunión aparte, todavía sin fecha, porque no compartimos el planteamiento de la Coordinadora, que arremete contra el nuevo Gobierno cuando aún estamos bajo los Presupuestos pactados por PP y PNV", ha explicado el presidente del PJB, Josele Perera, a los medios de comunicación en la concentración semanal habitual que se celebra en Bilbao.

Ha precisado que en el momento en el que el Gobierno de Pedro Sánchez "coja las riendas y elabore nuevos Presupuestos", ya se verá qué hace con las pensiones, y ha resaltado que "mucha gente de la Coordinadora Estatal está interesada en cargarse al Gobierno y utilizar las protestas de los pensionistas de trampolín de cara a las próximas elecciones".

Ha dicho que, en cambio, en el PJB "no hay siglas políticas ya que agrupa a gente de ideologías muy variopintas, por eso el lema es Gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden" y ha recalcado que "si se politiza el movimiento, esto se acaba".

Ha insistido en que si el nuevo Gobierno "arremete" contra los pensionistas, le darán también "su merecido", y ha afirmado que mantienen sus reivindicaciones de una pensión mínima de 1.080 euros, aplicar el incremento del IPC y consolidar este sistema en la Constitución.

Perera ha asegurado que la reunión de mañana con la ministra "no ha generado división, pero que el PJB no va a ir a montar el número ante alguien que no es responsable" de lo que hay ahora.

Sobre la nueva reunión, ha indicado que la ministra les ha comunicado que les avisará cuando tenga un hueco en su agenda.

Otra integrante del PJB, Andrea Uña, ha precisado, por su parte, que esta asociación no habla en nombre de todos los pensionistas vizcaínos, y que algunos, que pertenecen a la Coordinadora Estatal, acudirán mañana a la reunión.

También ha dicho que en Bilbao se mantendrán las concentraciones de los lunes durante todo el mes de agosto.

En Gipuzkoa y en Álava no se han celebrado hoy concentraciones ya que decidieron suspenderlas durante el verano.