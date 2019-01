El papa entre los "peregrinos" sin libertad de cárcel de menores en Panamá

El papa Francisco visitó hoy la cárcel de menores de "Las Garzas" de Pacora, en Panamá, donde quiso llevar la celebración de la Jornada de la Juventud (JMJ) a estos jóvenes privados de libertad, que hoy fueron también peregrinos y a quienes animó a pelear por su reinserción.

Si no fuera porque estaban rodeado de vallas y estrictas medidas de seguridad, los jóvenes a los que hoy visitó el papa serían peregrinos normales como los que en estos días pasean por Panamá y que con sus cantos, sus regalos y su alegría protagonizaban cualquier acto de la JMJ.

Sin embargo, estos cerca 120 jóvenes que llevan semanas preparando sus cantos, realizando en los talleres artesanalmente los regalos que entregaron, son muchachos privados de libertad a los que la mochila del peregrino de la JMJ se la entregaron entre rejas.

"Esta es la juventud del papa", corearon también estos jóvenes vestidos con las camisetas blancas de la JMJ cuando el papa entró en una pequeña capilla para celebrar la ceremonia.

A estos jóvenes, sentados, compuestos, sufriendo el calor y con sus camisetas blancas con los símbolos de la JMJ, el papa les arropó con sus palabras y les dijo que "son parte de la familia" y que tenían "mucho para compartir" y les pidió ayuda para "saber cuál es la mejor manera para estar y acompañar el proceso de transformación que, como familia, todos necesitamos".

"Ustedes, chicos, los responsables de la custodia y las autoridades del Centro y del Ministerio, y sus familias, así como los agentes de Pastoral. Todos, peleen y peleen para encontrar y buscar los caminos de inserción y transformación", clamó el papa.

"Pero no peleen entre ustedes", bromeó.

Les instó a que no se dejen pegar "rótulos" de buenos o de pecadores y que no hagan caso a las "murmuraciones" de la gente o internas que les susurran que no podrán salir de esta.

Francisco que ha querido que no creyentes o jóvenes de otras religiones estuvieran hoy en el patio de esta cárcel, sí que les dijo que "Dios les considera parte de la familia" y que su mirada no ve rótulos, ni condenas, sino hijos".

El pontífice celebró una liturgia penintencial en este patio inmaculado, recién pintado, y decorado con los símbolos de la JMJ y donde se colocaron unas carpas con tres confesionarios donde se confesaron varios chicos.

Cinco de ellos se confesaron con el papa, en uno de estos confesionarios realizados por los mismos menores en los talleres de la cárcel, mientras que el resto de jóvenes cantaban.

Arrodillados relataron a Francisco su difícil vida como la de una chica de 15 años que se encuentra aquí por asesinato y que hasta hace poco tiempo solo sentía rencor, pero que la posibilidad de poder ser confesada por el papa ha producido un cambio e incluso querría encontrar a los familiares de la víctima para pedirles perdón, explicaron a los medios fuentes del centro.

Mientras esperaban al papa, uno de ellos conversó con los periodistas y contó su emoción porque hoy cantará ante el papa.

Con una sonrisa tímida, explicó que pertenecía a un coro y que soñaba con cantar en esta JMJ, pero entonces dijo: "hice algo malo y acabé aquí, pero algo he tenido que hacer bien para que finalmente vaya a cantar ante el papa".

Confiesa que después de hoy va a ver "un cambio radical en su vida".y que fuera le espera su familia, que espera esté orgullosa de este nuevo joven.

Mi nombre es Luis Oscar Martínez y tengo 21 años de edad. Mi vida ha sido difícil", así inició este joven su testimonio ante Francisco, que hoy visitó este centro de cumplimiento para llevar la Jornada Mundial de la Juventud, y que podría ser la historia de cada uno de los 167 menores que hoy recibieron la visita del papa.

Y agradeció que el papa "hubiera dedicado su tiempo" a escuchar a un joven privado de libertad".

Y expresó: "No hay palabras para describir la libertad que siento en este momento. Gracias por eso". Sus compañeros le dedicaron un fuerte aplauso.

La directora del Instituto de Estudios Interdisciplinarios en las cárceles de menores (IEI), Emma Alba Tejada, explicó al papa que su visita llenó "de emoción, ilusión y esperanza" a los jóvenes "y se sintieron bendecidos al saber que Usted se acordó de ellos".

"Gracias por confirmarles que Dios los ama, y que un futuro sin violencia ni transgresión es posible. Gracias por hacernos saber que todos somos iguales, y que para recorrer el camino del bien, que es el de Jesús, usted nos acompaña", agregó Tejada.