Perú acumula 305.000 contagios de COVID pero casos activos bajan a 97.307

Lima, 6 jul (EFE).- El total de casos acumulados de contagio de COVID-19 en Perú se elevó a 305.703 este lunes mientras la cifra de enfermos activos se redujo a 97.312 tras una nueva jornada en la que el número de recuperados mantuvo ritmo más alto que el de nuevos contagios.

El reporte oficial del ministerio de Salud informó que desde el domingo se han confirmado los diagnósticos positivos de 2.985 personas, para acumular un total de 305.703 enfermos, mientras que los recuperados en las últimas 24 horas han sido 3.662 pacientes.

Por décimo día consecutivo, el número de recuperados es mayor al de nuevos contagios, razón por la cual un total de 197.619 personas han recibido el alta médica.

Por otro lado, 183 personas han fallecido en las últimas 24 horas, con lo cual se elevó a 10.772 el número de decesos por la enfermedad.

MILLONES DE PRUEBAS

Asimismo, en más de tres meses de la pandemia en el territorio peruano, se han tomado 1.800.690 pruebas de descarte, donde más de 1,5 millones fueron las pruebas serológicas y 268.134 las moleculares.

Respecto a la situación de los casos activos, 11.399 están hospitalizados, alrededor de 99 más que el domingo, y 1.236 están conectados a un respirador mecánico en las Unidades de Cuidados Intensivos, nueve más que en el día anterior.

Lima es de lejos la urbe con mayor número de contagios en el país, con 166.653 casos, seguida por la vecina Callao con 18.471, Piura con 17.941, Lambayeque con 14.355 y La Libertad con 11.050 enfermos.

VENTILADORES PARA EL NORTE

En esta jornada, el presidente peruano, Martín Vizcarra, viajó al norte del país con varios ministros de Estado para entregar 400 ventiladores mecánicos, comprados a una empresa china, para pacientes con la COVID-19 internados en UCI.

El jefe de Estado arribó en primer lugar a la ciudad de Tumbes, donde se reunió con las autoridades locales y visitó los hospitales de esta urbe, fronteriza con Ecuador.

Luego se dirigió a Chiclayo y Trujillo para entregar los equipos y coordinar con los gobernadores regionales el lanzamiento del programa Arranca Perú, que promueve la creación de empleo para darle mantenimiento a las carreteras y vías, como una de las iniciativas del Ejecutivo para reactivar la economía.

ARDID DEL CONGRESO

Sin embargo, Vizcarra también expresó, durante su visita a Tumbes, su preocupación debido a que el Congreso aprobó una reforma constitucional que tiene la apariencia de un "ardid" para evitar que los legisladores pierdan su inmunidad, con miras a las elecciones generales del próximo año.

"Le digo a los congresistas y a los peruanos, no tengo temor que me retiren la inmunidad porque siempre he obrado con transparencia y honestidad. Lo que nos preocupa es que nos quieran sorprender. Los peruanos merecemos respeto", expresó el jefe de Estado.

La propuesta del Ejecutivo es evitar que los investigados y procesados por corrupción puedan postular a la Presidencia o al Legislativo y, en ese sentido, anunció una consulta popular para eliminar la inmunidad parlamentaria durante los comicios de abril del 2021.

VIOLENCIA EN LIMA

De otro lado, la violencia criminal ha retornado a los distritos del cono norte de Lima, donde un suboficial de la Policía Nacional fue asesinado por delincuentes que se movilizaban en una moto.

El agente enfermó de la COVID-19 y se recuperó del coronavirus, según manifestaron sus familiares a un canal de televisión, pero falleció producto del ataque armado de dos asaltantes cuando transitaba por el distrito de Carabayllo acompañado por un tío.