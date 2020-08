Perú ampliará stock de pruebas moleculares para mejorar el rastreo del COVID-19

Lima, 20 ago (EFE).- La ministra de Salud de Perú, Pilar Mazzetti, aseguró este jueves que en los próximos días su país contará con más de 1 millón y medio de pruebas moleculares de detección de la COVID-19, lo que permitirá variar la modalidad de reporte de contagios.

"Esto va a cambiar nuestra forma de reportar porque estamos contando pruebas rápidas y pruebas moleculares. Lo correcto es que reportemos pruebas moleculares, que es lo comparable con el extranjero", señaló la ministra en una rueda de prensa virtual con la Asociación de Prensa Extranjera en el Perú (APEP), respecto a las cifras que ubican a su país como el sexto del mundo con más casos confirmados de COVID-19.

Perú, donde hasta este jueves el Ministerio de Salud confirmó 567.059 casos de contagios y 27.011 fallecidos a causa de la COVID-19, ha realizado un total de 2.852.011 pruebas, aunque la mayoría de estas han sido serológicas debido, según precisó la ministra, a que el Perú, a partir de su primer caso de coronavirus, tuvo muchas dificultades para obtener las también conocidas como PCR (por sus siglas en inglés).

"Perú compró pruebas moleculares, pero algunas no pudieron llegar al país, y algunas que llegaron no estaban en condiciones adecuadas. En plena pandemia, no tuvimos suficientes. A raíz de eso, se empezó a hacer diagnósticos con las pruebas rápidas. Las moleculares detectan el virus en la primera semana; las rápidas, en cambio, se emplean en la segunda y tercera semana para ver la respuesta inmunitaria", agregó la ministra.

En esa línea, aseguró que cada una "se emplea en su momento", pero su país no pudo gestionarlo de esta manera, porque "estuvo muy limitado al principio".

PERÚ AUMENTA LABORATORIOS

Asimismo, la ministra destacó la ampliación del número de laboratorios que permiten procesar PCR en el país, que al inicio de la pandemia era de solo uno, por los altos niveles de bioseguridad que se exigían para su análisis.

"Se fueron acoplando laboratorios. Ahora hay alrededor de 41 que nos permiten procesar pruebas moleculares", anotó.

Según dijo, ello fortalecerá la atención primaria, con la que se busca contener el virus a nivel comunitario, que en las últimas semanas alcanzó en más de tres oportunidades cifras récord de contagios diarios.

Precisamente el mayor número de contagios registrados a partir de la relajación de las restricciones de circulación ha llevado al Gobierno a retornar a un confinamiento dominical obligatorio en todo el país, y a extender uno focalizado en seis regiones y 36 provincias.

UNOS 15.000 CONTAGIOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS

La titular de Salud señaló que se han diagnosticado alrededor de 15.000 contagios en las comunidades indígenas de la sierra y Amazonía, por lo que se ha aprobado un plan de atención especializado, al que se le ha asignado un presupuesto de 40 millones de soles (unos 11,4 millones de dólares).

"Nuestras comunidades están sufriendo y hay que reconocerlo, pero en la medida de lo posible hemos trabajado duro. Espero que (la atención) no solo sea por la COVID-19, sino también por la contaminación con metales pesados en las poblaciones amazónicas", apuntó Mazzetti, en referencia a las denuncias sobre los daños a la salud que han podido causar diversas actividades extractivistas en sus zonas.