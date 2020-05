Casi el 70 % de los peruanos acumularon deudas durante la cuarentena por la pandemia

Cerca del 70 % de peruanos han acumulado deudas durante la cuarentena para combatir el COVID-19, principalmente por préstamos bancarios, y 54,4 % ha podido disponer de ahorros para cubrir sus necesidades desde el inicio del confinamiento el 16 de marzo, de acuerdo a una encuesta publicada este sábado en Lima.

El sondeo de la empresa CPI reveló que el 69,7 % de peruanos residentes en las ciudades del país han acumulado deudas desde que empezó la cuarentena, hace casi 60 días, y que la mayoría de estas deudas son préstamos bancarios (58,6 %), servicios básicos (49,8 %) y tarjetas de crédito (10,6 %).

CUARENTENA SIN EMPLEO Y CON ESTRÉS

Desde que empezó la inmovilización obligatoria en el país, el 76,7 % dijo que la cuarentena les ha afectado mucho y entre los motivos que señalan es porque 36 % no percibe ingresos económicos, el 30,5 % es independiente y no puede trabajar, y 19,8 % no puede acudir a su centro de trabajo.

Asimismo, 8,4 % se quejó de sentir estrés y estar emocionalmente afectados, un 7,3 % sufre porque un miembro de su familia se quedó sin trabajo y 4,6 % porque hay escasez de alimentos en su hogar.

Las familias en los centros urbanos del país han cubierto sus gastos durante la cuarentena con sus ahorros (54,4 %), con los ingresos de su empleo habitual (25,4 %), con la ayuda de familiares (16,9 %) o con la ayuda de los bonos entregados por el gobierno (10,6 %).

CAEN INGRESOS FAMILIARES

Igualmente, un 90 % afirmó que sus ingresos familiares han disminuido durante el confinamiento y que ese descenso está en torno al 68 % del presupuesto familiar.

El 76,6 % dijo que su hogar necesita ayuda principalmente en alimentos (70 %) y en dinero (27,4 %), teniendo en cuenta que las familias peruanas están conformadas por cuatro personas en su mayoría (25 %).

Cuando concluya la cuarentena, la vida será diferente, según opinó el 95,6 %, debido a que la economía se verá afectada (17,4 %), habrá mucho miedo al contagio (17 %), y habrá desempleo (10,5 %), entre otros motivos.

PRESIDENTE MANTIENE RESPALDO

El 83,6 % aprueba el desempeño del Gobierno al mando del presidente Martín Vizcarra por la pronta aplicación del estado de emergencia y las medidas de ayuda económica y sanitaria, pero el 70 % desaprobó la labor de las municipalidades en el reparto de alimentos y otro tipo de atención a los vecinos.

De acuerdo a las últimas cifras oficiales, la pandemia ha contagiado a 61.847 peruanos, de los cuales 6.155 están hospitalizados, y 1.714 han fallecido durante los últimos dos meses.

El Gobierno decidió extender la cuarentena hasta el 24 de mayo, con inmovilización obligatoria durante las noches, cierre de fronteras, y escasas actividades económicas funcionando nuevamente a partir del lunes

La encuesta de CPI se aplicó a una muestra de 1.100 personas en Lima y las principales ciudades del país entre el 24 de abril y el 7 de mayo, con un nivel de confianza de 95,5 % y un margen de error de 4 %.