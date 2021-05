Piedras sagradas: espíritus vivos para los primeros moradores de la Península

Huesca, 18 may (EFE).- La multitud de piedras sagradas que se ubican en distintas zonas de España eran espíritus animados alentados por una mitología antigua, todavía desconocida para los investigadores, que los primeros pobladores de la Península Ibérica comenzaron a desarrollar gracias a un primitivo pensamiento racional hace más de 100.000 años.

Así lo ha explicado en rueda de prensa el prestigioso investigador y miembro numerario de la Real Academia de Historia Martín Almagro, durante la presentación del libro que recoge las actas del II Coloquio Internacional Sacra Saxa: las piedras sagradas en la Península Ibérica, celebrado en Huesca en noviembre de 2019.

Martín Almagro, coordinador de la publicación junto al antropólogo altoaragonés Ángel Gari, han desvelado en sus respectivas intervenciones el carácter novedoso de unas investigaciones multidisciplinares que han comenzado a arrojar luz sobre unas tradiciones desconocidas que se remontan más allá de la Edad del Bronce y del Neolítico.

A pesar de su dedicación al campo de la arqueología en el sentido más estricto, Almagro ha explicado que al conocer los primeros trabajos sobre las piedras sacras se despertó su interés en torno a una cuestión "tras la que veía ritos que debían de responder a mitos no conocidos".

Ha añadido que antes de ser tomadas en consideración por los investigadores en el marco de un trabajo interdisciplinar, las piedras no interesaban a los arqueólogos ni a los etnólogos al alejarse de sus respectivos campos, lo que favoreció, ha añadido, "interpretaciones de los que soñaban que las traían los extraterrestres".

"Evidentemente la mitología que esconden estas piedras no es cristiana, ni germana ni de origen clásico", ha destacado el investigador, para quien no sólo no encajaban en el Neolítico sino que "iban mucho más atrás, al inicio de la racionalidad del ser humano, como una forma de interpretación de la realidad".

Unas piedras, ha añadido, que suscitan cuatro temas fundamentales: el contacto con la divinidad "porque produce tabú", la fertilidad como supervivencia del grupo, la salud y la organización social, acompasada a su vez al paso de las estaciones.

Este investigador ha incidido en la "trascendencia internacional" de una investigación colectiva, con numerosas aportaciones anónimas que ponen en valor tradiciones antiguas en una parte de España en proceso de despoblación.

Unos estudios novedosos debido a su carácter interdisciplinar, ha añadido, que no se han producido en otras partes de Europa y que podrían favorecer el desarrollo de rutas turísticas para dinamizar la economía de zonas en despoblación.

Por su parte, el antropólogo Ángel Gari ha explicado que las actas recogen investigaciones en torno a 211 piedras sagradas ubicadas en 131 entidades de población de 84 municipios de más de una veintena de provincias españolas.

Se trata, ha añadido, de unos estudios de relieve para la puesta en valor de un patrimonio etnográfico, antropológico y arqueológico que, ha subrayado, "no se había dado a conocer hasta ahora".

Gari ha explicado que la dimensión interdisciplinar de los trabajos ha suscitado una proyección internacional "importante" que puede aporta "informaciónde primer nivel para el conocimiento de la prehistoria".