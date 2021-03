La plantilla de SEG Automotive convoca una huelga indefinida el 5 de abril

Colindres (Cantabria), 25 mar (EFE).- Los trabajadores de la planta de SEG Automotive, en Treto (Cantabria), han respaldado una huelga indefinida, a partir del 5 de abril, presentada en asamblea por el comité de empresa tras fracasar las negociaciones sobre el plan de reestructuración presentado por la dirección.

Pese a que "a nadie le gusta" adoptar este tipo de medidas, el presidente del comité de empresa, Moisés Huerta, ha explicado a Efe que la plantilla considera necesario iniciar "movilizaciones" porque están "preocupados" con el futuro de la fábrica cántabra, cuya producción se centra en la fabricación de motores de arranque y alternadores para vehículos de nueva generación.

La movilización busca reactivar las negociaciones y una flexibilización de las líneas rojas presentadas por la empresa.

Para evitar una "ruptura de los canales de comunicación" con la administración y una posible mediación del Orecla, Huerta ha precisado que la huelga indefinida se prorrogará "semana a semana" en base a los posibles avances que se produzcan para solucionar el conflicto laboral.

El comité de empresa ha expuesto a los trabajadores los puntos tratados en las reuniones con la dirección iniciadas en noviembre y "rotas" la semana pasada, a juicio de los sindicatos, por la patronal debido a las posturas "alejadas" y "enrocadas" para llegar a un acuerdo.

"El problema es que no se ha producido una dinámica de trabajo para trazar patrones en común y sigue habiendo una propuesta nuestra y un plan de ellos que no se acercan, no como ha ocurrido en otras ocasiones", ha matizado Huerta.

Así, según el comité, la empresa defiende un plan de reestructuración que afectaría a 275 de los más de 750 empleados que tiene SEG Automotive en Treto, además de una rebaja salarial del 19 % y externalización de puestos de trabajo.

Todo ello motivado por una "falta de liquidez" ante la disminución de demanda de productos que afectaría a las plantas de producción que la compañía dispone en España, Alemania y Hungría.

Un argumento que, según ha explicado Huerta, el director financiero de SEG Automotive, Frank Lorenz-Dietz, defendió ayer ante los representantes de los trabajadores durante una reunión telemática celebrada con la gerencia alemana a petición de los sindicatos.