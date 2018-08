Un político holandés denuncia ser víctima de discriminación policial en Madrid

Un político holandés, el socialdemócrata Ahmed Marcouch, de origen marroquí, denunció hoy haber sido "víctima de identificación policial por perfil étnico" tras ser parado "de forma aleatoria" por dos agentes españoles cuando caminaba con su familia por el centro de Madrid.

En declaraciones a Efe, explicó que se encontraba visitando tiendas del centro de Madrid, donde pasaba unos días de vuelta a Holanda desde Marruecos y que ni él ni su familia habían hecho "nada fuera de la ley", cuando "dos agentes empezaron a gritar 'Oiga, caballero'".

"Nos paramos, nos pidieron los pasaportes y comenzaron a hacer fotografías de los documentos y a hacer llamadas. Les pedí que no fotografiaran nuestro pasaporte porque no tienen derecho a ello. Le pregunté si había algún motivo concreto o era identificación por perfil étnico. No me dieron ninguna explicación", lamentó.

Los hechos ocurrieron hacia las 20.30 hora local (18.30 GMT) en la Gran Vía de Madrid, pero al encontrarse de paso por la ciudad, lamentó que no pudo "ir a presentar una denuncia en una comisaría contra los agentes" ni tampoco conocía a alguna organización a la que recurrir "a esas horas".

El político, que también fue un alto oficial de la Policía Nacional destinado durante diez años en Ámsterdam, pidió el número de identificación a los agentes, que le permitieron a él y su familia marcharse sin ninguna acusación concreta después de unos 15 minutos.

Aseguró que "estaba claro el motivo de la detención, el físico de persona árabe" y lamentó que "jamás había sufrido algo así" en España, donde viaja cada año de visita cuando se traslada a ver a sus familiares en Marruecos.

Marcouch, actual alcalde de la ciudad de Arnhem, fue miembro del Parlamento holandés con su partido, el laborista PvdA, durante el anterior Gobierno de Mark Rutte, y es una de las voces más conocidas del país contra el radicalismo y a favor de las medidas que obliguen a los inmigrantes a la integración total en Holanda.

Sus críticas al salafismo -vertiente radical del islam- y su apoyo a movimientos por los derechos de los homosexuales le costaron críticas públicas de líderes religiosos en Holanda, que le tildaron de "hereje".

En los últimos meses, también recibió varias amenazas de muerte que obligaron a las autoridades a reforzar su seguridad en Arnhem.

La cuestión de la identificación policial por perfil étnico es un tema muy sensible en los Países Bajos, donde el Gobierno dedica toda una página a explicar el derecho a la "igualdad de trato", consagrado en el Artículo 1 de la Constitución holandesa, y pone a disposición de los ciudadanos una decena de vías de denunciar estos casos si son víctimas.

Además cuenta con una aplicación móvil elaborada por la Policía Nacional para recibir informes de los ciudadanos que han sido víctimas de discriminación por parte de algún agente, también está la línea directa MiND Nederland, que registra y procesa en internet las denuncias por identificación policial basada en la apariencia física.