Portugal vive su cuarta ola y "se va a complicar"

Lisboa, 29 jun (EFE).- La situación "se va a complicar". La ministra lusa de Sanidad, Marta Temido, no oculta ya la preocupación del Gobierno por la cuarta ola que sacude Portugal y el avance "galopante" de la variante delta, dominante en buena parte del país.

Tras un severo confinamiento, Portugal miraba con optimismo al verano, pero se enfrenta de nuevo a la tormenta, con índices de contagio que no se veían desde principios de año.

Hoy sumó 1.746 nuevos positivos y seis víctimas mortales. La cifras se agravan con las contundentes conclusiones de un informe del Instituto Nacional de Salud Ricardo Jorge (INSA): La variante delta se extiende de forma "galopante". En apenas un mes ha pasado de suponer el 4 % de las infecciones al 55,6 %.

La distribución geográfica es irregular y oscila entre el 3,2 % detectado en Azores, hasta el 94, % del Alentejo. Pero delta avanza también por otras regiones, en especial Lisboa (76,4 %) Valle del Tejo y el Algarve (75 %).

"No podemos decirlo con precisión", pero la velocidad de expansión de la variante delta "nos lleva a creer que dentro de dos o tres semanas estará en todo el país en un 80 o 90%", estima el especialista del INSA Ricardo Jorge.

Delta, agrega el experto, "crece a una velocidad sorprendente también en otros países".

Mientras, la más preocupante, delta plus (nepalesa), se limita en Portugal a unos 50 casos localizados.

Alpha, asociada al Reino Unido, sin embargo, se desploma. Fue la responsable en junio del 40,2 % de los contagios en Portugal frente al 88,4 % de mayo.

Con algo más de 10 millones de habitantes, Portugal acumula 877.195 positivos desde que comenzó la pandemia y 17.092 muertos.

LA SITUACIÓN SE COMPLICA

"La situación todavía se va a complicar más antes de mejorar", admitió hoy la ministra de Salud, Marta Temido.

"Hay quien dice que nunca dejamos de estar en la primera ola. Hemos tenido varias y estamos ahora en una cuarta ola", admitió la ministra. Ahora, se imponen "la cautela y el cuidado", dijo en declaraciones a medios locales.

"Es una situación de preocupación", resumió Temido.

Y hay motivos. Algunos expertos advierten ya sobre la lentitud en la vacunación y las complicaciones de la variante delta para alcanzar la "inmunidad de grupo".

Con el impacto de delta, alertan, la inmunidad de grupo no se alcanza con el 70% de la población vacunada. Es necesario llegar al 85%, sostiene el intensivista José Artur Paiva, miembro de una comisión oficial de seguimiento de la covid.

La ministra no entra en el debate sobre las cifras: "Mientras no alcancemos la inmunidad de grupo tenemos que mantener comportamientos de prevención. La vacunación por sí sola no es garantía de que las personas no se van a infectar", alertó.

GOLPE PARA EL TURISMO EN EL ALGARVE

El avance del covid ha fulminado las expectativas de recuperación del turismo en el Algarve (sur), principal destino turístico del país.

Londres y Berlín han colocado a Portugal en sus listas "rojas" y la pandemia ha obligado al Gobierno a cerrar los colegios en cinco municipios algarvios.

"Es un golpe fuerte, ya que las empresas que habían realizado las inversiones para todo el verano, de repente no podrán recuperar lo invertido", explica a Efe el presidente de Turismo del Algarve, Joao Fernandes.

La incidencia acumulada a 14 días supera los 300 casos por cada 100.000 habitantes de media en la región y el caso extremo es Albufeira, donde el 47 % de los positivos en los últimos días son extranjeros, apunta el funcionario luso.

Pero, asegura, las alarmantes cifras de incidencia no se ajustan a las realidad porque no se ha tomado en cuenta la población flotante de la zona.

SOLUCIÓN: VACUNAR Y VACUNAR

La solución, coinciden Gobierno y expertos, pasa por masificar los test y acelerar las vacunación. Portugal ya ha empezado a inmunizar a los mayores de 33 años y prepara la campaña para mayores de 18 a partir de la próxima semana.

En Lisboa es posible someterse a test de antígenos gratuitamente y, para determinados colectivos, recibir la vacuna sin cita previa.

João Fonseca, de 38 años, animaba a sus vecinos a vacunarse hoy tras recibir una dosis de Pfizer en el Estadio Universitario de Lisboa, uno de los mayores centros de vacunación de la capital.

A pocos kilómetros, cerca del Tajo, la Feira da Ladra, el mercadillo más popular de Lisboa, sobrevive diezmada.

Jorge se acercó hoy a echar un vistazo. Camina con mascarilla y pide prevención: "Tenemos que vivir con esto", dice.

"La gente tiene que estar más consciente porque hay algo que no vemos, pero que está ahí siempre".

Mar Marín