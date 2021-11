PP y Vox rechazan crear una comisión de investigación por la gestión del Sermas

Madrid, 18 nov (EFE).- Los grupos parlamentarios del PP y Vox se han opuesto a crear una comisión de investigación sobre la gestión económica del Servicio Madrileño de Salud (Sermas), que solicitaron el PSOE y Unidas Podemos en la asamblea regional.

Los socialistas y Unidas Podemos impulsaron la creación de una comisión sobre el Sermas, que fue calificada por la Mesa de la Asamblea y aprobada por la Junta de Portavoces y, posteriormente, el PP registró una iniciativa para bloquear su constitución, que ha sido apoyada en el pleno por su grupo y el de Vox.

El objeto de la comisión, según la petición registrada por PSOE y Unidas Podemos, sería estudiar la gestión económica del Sermas desde 2015 hasta la actualidad, analizando, en particular, las liquidaciones pendientes, los contratos de concesión y conciertos, las gestiones presupuestarias, de compras (también durante la covid), la gestión económica y la transparencia existente.

Durante el debate de la iniciativa para bloquearla, la diputada de Vox, Gádor Joya Verde, ha censurado que Unidas Podemos y PSOE pidan una comisión de investigación cuyo objeto no es concreto y con unos indicios no suficientes, y ha afirmado que estos grupos sólo quieren atacar al Gobierno y no tienen un interés verdadero en informarse de la gestión del Sermas.

El diputado del PP Álvaro Ballarín ha acusado a estos grupos de pedir esta comisión con un “ánimo inquisitorial”, para “desgastar al Gobierno de la Comunidad” y como una cacería contra su presidenta, ya que no han encontrado “ni una sola irregularidad” porque con ello ya está la Cámara de Cuentas.

La diputada de Unidas Podemos, Vanessa Lillo, ha dicho que el PP siempre presume de la gestión pero no permite que la oposición compruebe, y ha censurado que Vox intente distanciarse del PP pero siempre acabe “comiendo de la mano del PP”, lo que, a su juicio, forma parte de la negociación de los presupuestos y es un “papelón” que tiene que hacer Vox.

“Oponerse a esta comisión es permitir que el PP siga metiendo su gestión debajo de las alfombras”, ha indicado.

La diputada del PSOE Pilar Sánchez Acera ha recordado que la Mesa de la Asamblea ha afirmado que esta propuesta de creación “cumple los requisitos” ya que no hay “nada técnico” al ser “un tema político, en el que hay dos opciones, o se está “a favor de la transparencia y el rigor” o “lo que va a hacer Vox, echar una mano al PP para seguir ocultando lo que está pasando en el Sermas”.

“Ustedes (PP y Vox) van a votar un posicionamiento político que les sitúa en la opacidad”, ha aseverado la diputada socialista.

El diputado de Más Madrid Javier Padilla ha dicho que su grupo apoya crear esta comisión aunque no se haya unido a su registro, pero ha decidido ir “por la vía judicial” porque “hablar de la gestión económica del Sermas es hablar de cómo abrir un calendario de adviento del neoliberalismo de la mamandurria”.