El PP y Vox, contra la reforma constitucional que borra el término "disminuidos"

Madrid, 30 sep (EFE).- El pleno del Congreso rechazará previsiblemente este jueves las enmiendas a la totalidad del PP y Vox al proyecto de ley de reforma de la Constitución que busca borrar el término "disminuidos", aunque la oposición de ambos grupos pone en peligro el éxito final de la iniciativa.

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), que ha trabajado durante años para que se reformara el artículo 49 de la Carta Magna, ha instado a ambos partidos a retirar sus enmiendas y reconsiderar su rechazo.

Pero los dos grupos denuncian la falta de consenso y los populares subrayan que no es el momento político oportuno para abrir el melón de una reforma constitucional, con el Gobierno "dependiente" de fuerzas independentistas.

El Gobierno aprobó ya un anteproyecto de reforma del artículo 49 el 7 de diciembre de 2018, el día siguiente del 40 aniversario de la Constitución, al entender que el término "disminuido" referido a las personas con discapacidad es "obsoleto e injusto", pero la iniciativa decayó con la convocatoria electoral.

El pasado mayo la reforma fue retomada por el Consejo de Ministros y, de salir adelante, supondría la tercera enmienda al texto constitucional, tras la del artículo 13 en 1992, para permitir el sufragio pasivo de los extranjeros en las elecciones municipales, en aplicación del Tratado de Maastricht; y la del artículo 135 en 2011, que fijó la estabilidad presupuestaria.

Pero los portavoces parlamentarios del PP y Vox, Cuca Gamarra e Iván Espinosa de los Monteros, respectivamente, adelantaron este martes que sus grupos votarán en contra.

Desde el PP no se oponen a esa modificación del texto en concreto, sino a la oportunidad política de abrir una reforma constitucional en estos momentos, precisó Gamarra, que criticó también que el Gobierno no haya buscado consensos previos y destacó además que el texto "no cuenta con el respaldo del Consejo de Estado".

Vox también denunció que no haya habido "acercamiento alguno" por parte del Ejecutivo para conocer la posición de otros grupos. Es una reforma "inidónea, ociosa y de una técnica legislativa abrumadoramente deficiente", se señala en su enmienda.

El rechazo de ambos pone en riesgo la aprobación definitiva del proyecto, ya que una reforma constitucional exige el apoyo de tres quintos de la Cámara en un votación final y no se logrará si ambos mantienen su oposición.