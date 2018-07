El presidente del CdR pide contar con regiones y ciudades en lucha contra el cambio climático

El presidente del Comité Europeo de las Regiones (CdR), Karl-Heinz Lambertz, instó hoy a que las autoridades regionales y locales de la Unión Europea (UE) sean tenidas en cuenta en la lucha contra el cambio climático, ya que es en este nivel de gobierno donde se implementa buena parte de la regulación necesaria.

En un encuentro con periodistas antes del pleno del CdR, Lambertz subrayó el ámbito de la lucha contra el cambio climático como "un gran ejemplo" de por qué se necesitan diferentes niveles de gobierno y la llamada "subsidiariedad" para lidiar con estos asuntos.

"No se puede resolver el clima a nivel local, pero no hacer nada a nivel local no es la solución", afirmó Lambertz, que recordó que "la gente vive en las ciudades" y ve los problemas desde esa perspectiva.

El presidente del CdR consideró "fundamental" que las consecuencias del cambio climático "sean siempre analizadas desde el punto de vista local, porque es donde se ven sus efectos y donde se implementa una gran parte de las medidas para paliarlas".

El político belga señaló que "lo más difícil" de esta lucha es el cambio en la "mentalidad" de la gente, particularmente durante los periodos de transición cuando las medidas y objetivos se fijan a muy largo plazo.

"Si los problemas son suficientemente grandes, entonces habrá un cambio radical porque la gente se ve en peligro. Pero si hoy se decide algo que se implementará durante mucho tiempo y tendrá resultados en 10 o 15 años es muy difícil convencer a la gente de cambiar sus hábitos", admitió el presidente.

No obstante, subrayó, es a nivel local donde se ve una mayor "preocupación" por este tema y donde los gobiernos están actuando con mayor ambición a través de iniciativas como el Pacto de Alcaldes por el Clima.

"La UE ha mejorado sus objetivos y es un progreso, pero si comparamos estas metas con las que acordamos, en nuestra opinión, en el CdR se ve que nosotros queremos ser más ambiciosos, y eso es importante", dijo.

Los representantes de ciudades y autoridades locales de Estados Unidos, recordó Lambertz, están "comprometidos" y quieren continuar con el acuerdo de París "incluso si su genio presidente piensa un poco distinto".

En este sentido, instó a "tener claros" los objetivos para 2030 y 2050 "incluso si no se puede seguir la velocidad que se había previsto al principio", y llamó a no reducir los objetivos sino a "cambiar las medidas" para cumplirlos.

El presidente hizo también referencia al dinero disponible para cubrir la lucha contra el cambio climático en el próximo presupuesto europeo, y advirtió que, pese a que en las primeras propuestas "se ve que este tema es una prioridad", los recortes en cohesión no pasarán desapercibidos.

"Con recortes, recortes y más recortes no será posible hacer más con menos. No me gusta esta expresión", criticó.