El presidente de Colombia pide más unidad internacional ante la crisis venezolana

La comunidad internacional debe trabajar más unida por la "reactivación de la democracia" en Venezuela, aseguró este miércoles el presidente colombiano, Iván Duque, durante un diálogo virtual con el director general de la plataforma española de debate "Nueva Economía Fórum", José Luis Rodríguez.

El jefe de Estado insistió en que dadas las condiciones de la crisis humanitaria en ese país, "los principios del cese de la usurpación (del poder), de conformar un gobierno de transición con representación plural y hacer una convocatoria rápida de elecciones libres son más que necesarios".

Para lograr esto, Duque hizo un llamado a la comunidad internacional a unirse alrededor de esos propósitos y a trabajar bajo una misma línea.

"Esos principios son los que nos deberían unificar y no tener tantas discusiones. Por un lado el Grupo de Lima, por otro lado la Organización de Estados Americanos (OEA), por otro lado la ONU, por otro la Unión Europea. Todos tenemos que unirnos en esos propósitos", afirmó el presidente.

Según el mandatario, los esfuerzos de la comunidad internacional deben estar dirigidos además hacia tres grandes propósitos: la movilización de recursos para enfrentar la situación humanitaria, el fortalecimiento de las capacidades de salud en puntos de frontera y el envío de un mensaje contundente de que el proceso de reactivación de la democracia en Venezuela es inaplazable.

"Hoy, cuando estamos viendo los estragos de una dictadura opresora, la destrucción del aparato económico, la situación de pobreza y hambre, el deterioro en el frente de salud, lo que tenemos que darnos cuenta es que la solución del problema de Venezuela es fundamental para el futuro de las Américas", aseguró.

RECLAMA MÁS APORTES

El presidente calificó la situación de Venezuela como la "crónica de una crisis anunciada", generada por los años de silencio y complicidad de "todo el mundo".

Según Duque, las naciones comprometidas con la emergencia, tienen que "pasar de la teoría a la práctica", lo que requiere ocuparse realmente de "la mayor crisis migratoria que haya visto el continente americano en décadas".

"Los recursos que se movilizan internacionalmente para atender esa crisis, comparados con otras crisis de migrantes realmente son irrisorios. Cuando uno mira la crisis de migrantes en Siria, el aporte puede llegar a casi 2.000 dólares por migrante. En el caso particular de Venezuela no hemos visto más de 150 dólares por migrante", agregó.

Según el mandatario, "el reto es enorme porque la crisis migratoria crece, aún en el marco de la pandemia donde uno podría decir que se han contenido ciertos flujos".

También señaló los riesgos que genera la emergencia sanitaria por el coronavirus en la población inmigrante y alertó sobre la vulnerabilidad del sistema de salud del país vecino, con el que Colombia comparte una frontera terrestre de 2.219 kilómetros.

"No hay un buen control epidemiológico en Venezuela, no tienen información veraz sobre la disponibilidad de Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), no hay ciclos de vacunación que estén funcionando oportunamente desde hace varios años", enfatizó.

Duque también reconoció el trabajo de las autoridades locales de Colombia, a donde han llegado más de 1,8 millones de venezolanos algunos de los cuales han optado por volver a su país acosados por la crisis económica causada por la cuarentena contra el coronavirus.

Según el mandatario, la situación en Venezuela es apremiante por el hecho de tener "una dictadura opresora que no permite que haya ningún tipo de esperanza".

"Lo que puede ocurrir allá es absolutamente trágico si no hay una movilización de la comunidad internacional para poder atender la situación", enfatizó.