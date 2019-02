El presidente del Comité de Bioética de España: "Éticamente el aborto es un mal"

"Éticamente el aborto es un mal", defiende el presidente del Bioética de España, Federico de Montalvo, quien sin embargo reconoce que la excelencia ética aplicada a la sociedad a veces puede conllevar más problemas y que la realidad social del aborto requiere una solución legal que no penalice a la mujer.

En una entrevista con Efe, el responsable del Comité de Bioética -órgano independiente y de carácter consultivo sobre materias relacionadas con las implicaciones éticas y sociales de la Biomedicina y Ciencias de la Salud- repasa asuntos éticamente complejos como el aborto, la eutanasia, el suicidio, la prostitución o los padres antivacunas.

PREGUNTA: ¿Se adecua la ley del aborto a la realidad española o debería modificarse?

RESPUESTA: Hace cuatro años emitimos un informe sobre este tema en el que algunos apuntamos que sería interesante trabajar en fórmulas un poco más novedosas a la hora de afrontar el problema.

Primero dijimos que el problema en España se había ideologizado en exceso: una cosa es que un debate sea moralmente complejo y otra que se transforme en un debate ideológico.

A mí la regulación actual no me gusta, pero tampoco me gusta la regulación del 85 y creo que modelos de información orientada, como han desarrollado los alemanes, serían interesantes.

(La ley vigente establece el aborto libre hasta la semana 14, amplía el plazo hasta la 22 en caso de riesgo de la vida o salud de la mujer o graves anomalías en el feto. La anterior legislación, de 1985, despenalizó el aborto en las primeras 12 semanas de embarazo sólo en el supuesto de violación, hasta las 22 semanas en casos de riesgos de malformaciones en el feto y sin límite en el supuesto de riesgo para la salud física y mental de la madre).

P: ¿Qué fórmulas novedosas?

R: En el debate sobre el aborto -y también sobre la eutanasia- podemos pensar algo desde el punto de vista ético, pero la manera legal de afrontarlo no sé si es idéntica.

El derecho debe tener siempre en cuenta la ética, pero también, al regular y ser coercitivo, debe tener en cuenta las consecuencias que esa legislación produce en la sociedad. La excelencia ética aplicada a la sociedad a veces puede provocar más conflictos.

P: ¿Qué se propone?

R: Sobre el aborto hicimos un informe en el cual la mayoría del comité estuvo de acuerdo con el anteproyecto de Ruiz Gallardón. Hubo cinco miembros que mostraron ciertos reparos: de hecho, hubo un grupo de tres personas que no mostrábamos un reparo ético a esa propuesta, porque consideramos que éticamente el aborto no es sostenible, pero que la solución legal no podía ser la que se estaba dando.

A veces, cuando tenemos que resolver un tema ético debemos pensar de manera transfronteriza. Prohibir algo en España cuando fácilmente se puede obtener con recursos fuera me plantea un dilema. No quiere decir que eso convierta el aborto éticamente en algo bueno, pero la solución legal no puede ser ocultar una realidad que es que determinadas mujeres se vayan a abortar a Francia y en cambio las que no puedan no vayan y aborten aquí.

P: Las cifras del aborto son estables (94.123 en 2017, un aumento del 1 % tras cinco años de descensos).

R: Me resulta paradójico, lo digo respetando las decisiones que toman las personas y no culpabilizando a nadie, que una sociedad que ha avanzado tanto en derechos sexuales y en información sexual siga planteando el debate del aborto, que siga existiendo el aborto. Yo le encuentro algo extraño. Quedarnos con eso tranquilos... no soy de esa opinión, otra cosa es qué fórmula.

De hecho, cuando se le pregunta a gente joven si el aborto debe estar prohibido y hay quien dice que sí, después casi nadie dice que haya que meter en la cárcel a la persona que aborta. Ahí se produce la gran paradoja: algo éticamente no nos gusta, pero jurídicamente no sabemos qué respuesta darle.

P: ¿Considera que la educación sexual en España es suficiente para evitar embarazos no deseados o que se recurra al aborto?

R: Los chavales de ahora tienen acceso a mucho más conocimiento, ya no es tabú. Otra cosa es cómo en determinados ámbitos se está produciendo una deseducación sexual, sobre todo a través del acceso a la pornografía. Me preocupan los roles en los que se cosifica a la mujer, que los chavales asumen.

P: ¿Cuáles son las causas por las que no se reduce el número de abortos?

R: La ley actual se aprobó con poca prudencia, como si (el aborto) en cierto modo fuera un derecho.

No puede convertirse el aborto en un método anticonceptivo, el aborto es una solución traumática a un hecho traumático, pero no es una solución normal.

P: ¿Qué medidas adoptaría?

R: Los alemanes, por ejemplo, que tienen una sensibilidad especial con la vida humana, tienen un modelo que, sin criminalizar a la mujer, plantea una consulta médica orientada para hacer ver a la mujer que cabe otra solución. Yo llamaría a estudiar ese modelo y ver cómo está funcionando.

Se trata de hacer ver que lo que se está haciendo es un mal, aunque se pueda respetar. Condenar o sancionar a la mujer que aborta a lo mejor resuelve el aborto en las clases más pobres, pero tuvimos la experiencia en los 80 cuando las mujeres con más recursos económicos viajaban a Londres para abortar. Volver a una experiencia en la que en España no se puede abortar pero sí fuera no me parece la solución legal.

Así como con el aborto éticamente lo tengo claro, no me parece un bien, me parece un mal, jurídicamente me cuesta mucho encontrar una solución que socialmente resuelva el problema.

P: Aborto, prostitución, gestación subrogada... En plena ola feminista, el cuerpo de la mujer vuelve a ser objeto de debate.

Aquí no sólo es el cuerpo de la mujer, el problema al que nos enfrentamos es que esto avanza tan rápidamente que nos quedamos muy atrás en buscar soluciones. Pero es verdad que volvemos a la cosificación.

Las soluciones deben ser globales a muchos problemas. En determinados sitios se ha aprovechado de la vulnerabilidad de las mujeres para volver a explotar.

Me sorprende que España sea uno de los países más usuarios de prostitución, me avergüenza. Pienso que la regulación de la prostitución es bastante discutible porque no se trata de una decisión libre. Regular algo para garantizar la libertad de unos pocos y consolidar el abuso de muchos no es la mejor solución.

Me parece insólito lo que está ocurriendo con la prostitución en el siglo XXI. Es una expresión, si no de absoluta deshumanización, sí de cierta ligereza y de no darle vuelta a los problemas.

P: En la legislatura que concluye se han dado los primeros pasos para una ley de eutanasia. ¿Qué opina de la eutanasia?

R: Aprobar una ley de eutanasia para afrontar la terminalidad me parece un error, habría que aprobar una ley de cuidados paliativos.

En el aborto hay una realidad social complicada, 90.000 o 100.000 casos al año, pero en el debate sobre la eutanasia no existe esa realidad social.

Son unos pocos casos, normalmente enfermos crónicos que expresan su deseo de morir. Hay un problema ideológico, se ha convertido en una especie, con todo respeto, de juego político.

¿Cuántas personas han dicho que quieren acabar con su vida? Ramón San Pedro es un caso único.

Me planteo si el contexto en el que se hace esa solicitud es de vulnerabilidad, hay que diferenciar entre eutanasia de un enfermo terminal y de un enfermo crónico.

Los expertos dicen que los terminales se pueden manejar con cuidados paliativos. El problema son los paliativos, el bien morir, y eso no es la eutanasia: si pide la eutanasia porque le duele, la solución no es la eutanasia, tiene que cambiar de médico.

El problema se plantea con los enfermos crónicos. Alemania promueve que se avance hacia los apoyos psicológicos.

Prefiero una fórmula de excepción a algo que considero malo, como la eutanasia, pero en algún caso excepcional aplicaría, vía Código Penal, un atenuante o eximente.

A los alemanes no les gusta que haya una ley general de eutanasia financiada con dinero publico, ven una pendiente resbaladiza: se empieza por ahí y se acaba desmoronando la vida o utilizando la eutanasia para el recorte del gasto sanitario.

P: Cada día se suicidan diez personas en España. ¿Cómo abordar este gran problema?

Aún no tenemos opinión, pero nos preocupa tanto que será uno de los futuros informes del Comité de Bioética de España.

Uno de los retos de nuestro sistema es la salud mental: somos un país que culturalmente ha manejado muy mal la salud mental desde el punto de vista social, no clínico.

El suicidio ha tenido en España una visión que repugna, el suicidio es el final de un proceso clínico, como la muerte por ahogamiento de una persona con EPOC o de parada cardiorespiratoria de un señor que tiene un cáncer. Sigue siendo la causa de muerte oculta, me parece repugnante que la sociedad siga pensando eso.

Lo que es realmente asombroso es que la muerte por suicidio siga siendo vergonzante, es el gran estigma que tenemos que superar.

Es una enfermedad que produce una forma de morir extraordinariamente dura, incomprensible e irracional, pero hay que asumir que es una forma de morir y el día que la desestigmaticemos afrontaremos la enfermedad.

P: ¿Habría que adoptar medidas para frenar el movimiento antivacunas?

R: Creo que los antivacunas están equivocados, al igual que los testigos de Jehová con las transfusiones. La ley de la infancia de 2015 establece que, cuando la omisión o decisión de los padres ponga en peligro su salud, se les puede limitar temporalmente la patria potestad.

No vacunar me parece una insesatez e, incluso, una ilegalidad. Cuando una persona rechaza una vacuna para su hijo y lo coloca en riesgo, no es ni ética ni legalmente es justo.

