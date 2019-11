El presidente de Foment del Treball, convencido de que habrá Gobierno en España

El presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, se ha mostrado convencido de que saldrán adelante las negociaciones para la investidura de Pedro Sánchez porque ni España puede asumir unas nuevas elecciones ni la economía puede "permitirse el lujo" de no contar con presupuestos.

Durante su participación en el desayuno informativo del Fórum Europa Tribuna Cataluña, el empresario ha asegurado que "habrá gobierno" con el concurso de partidos independentistas catalanes.

"España no se puede permitir unas nuevas elecciones. Estoy convencido de que llegarán a un acuerdo porque la economía no puede permitirse el lujo de no tener presupuestos ni en Madrid ni en Cataluña".

Preguntado por un eventual Ejecutivo de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos, Sánchez Llibre ha asegurado que los empresarios "debemos aceptar el gobierno que quieren los españoles. No podemos elegir el tipo de gobierno que queremos. Tenemos que aceptar lo que tenemos".

En este punto, ha admitido que muchos empresarios se preocuparon al ver el abrazo entre Pablo Iglesias y Pedro Sánchez con el que se selló el preacuerdo de gobierno de coalición, aunque ha intentado tranquilizar a esas voces, relativizando la "capacidad legislativa" del ejecutivo que se forme.

"Valoramos muy positivamente que Nadia Calviño asuma una vicepresidencia por su rigor y experiencia europea. Los presupuestos estarán muy controlados (por Europa) y habrá poco margen de maniobra sea o no sea con Podemos" en el Gobierno.

Sánchez Llibre también se ha mostrado optimista respecto a la posibilidad de que se cierre un acuerdo en Cataluña para tirar adelante unos nuevos presupuestos.