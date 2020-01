El presidente de Paraguay, en reposo con fiebre en medio de la crisis carcelaria

El presidente paraguayo, Mario Abdo Benítez, mantendrá un reposo de entre 48 y 72 horas debido a una sensación de malestar y fiebre, cuando el Gobierno encara una crisis penitenciaria por la fuga de 75 presos de la organización criminal brasileña Primer Comando Capital (PCC).

El ministro de Salud, Julio Mazzoleni, anunció este martes que el mandatario sintió "dolor de cabeza y una sensación de malestar inespecífica" durante su jornada de actividades en el departamento de Alto Paraná, que aconsejaron su regreso a Asunción para realizar una serie de análisis.

Mazzoleni añadió que el presidente presentaba un "malestar febril intermitente" y concedió que el dengue es una "consideración" ante la epidemia existente en Paraguay de esa enfermedad.

"En el ámbito de una epidemia de dengue sin duda es una consideración, pero no hay que perder de vista otras posibilidades", indicó el ministro en una rueda de prensa en la residencia presidencial.

Añadió que Abdo Benítez "es un hombre muy sano, no tiene ninguna enfermedad conocida, no consume ningún tipo de medicamento, representa una persona que de por sí no está en los grupos vulnerables".

Paraguay sufre una epidemia de dengue que en lo que va de año se ha cobrado la muerte de dos personas, según la cartera sanitaria.

Abdo Benítez, del conservador Partido Colorado, interrumpió su jornada en Alto Paraná después de haber asistido a la inauguración de un puente de 150 metros sobre el Río Acaray para unir los municipios de Hernandarias y Minga Guazú.

El presidente hizo ese viaje dos días después de que 75 presos del grupo criminal brasileño PCC se fugaran de la penitenciaria de Pedro Juan Caballero (norte), frontera con Brasil.

El Gobierno reconoció este lunes que existió "un error de apreciación por parte del sistema de Inteligencia", que permitió la fuga.

Por su parte, la ministra de Justicia, Cecilia Pérez, informó que el caso se estaba investigando bajo el tipo penal de liberación de presos, lo que implicaría participación de los responsables del penal.