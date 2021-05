Presidente canario: Preocupa el viento, pero no hay núcleos habitados

Arico (Tenerife), 21 may (EFE).- El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha informado de que el incendio forestal en el municipio tinerfeño de Arico afecta ya a 1.100 hectáreas y preocupa la fuerza del viento, pero ha señalado que no hay núcleos poblacionales cerca y por tanto no han sido necesarias evacuaciones.

El incendio es "de suelo, de parte baja", de momento no afecta a las copas de los árboles, aunque no está controlado ni perimetrado y preocupa que pueda llegar al Parque Nacional del Teide, ha dicho Torres en declaraciones realizadas en el Puesto de Mando Avanzado (PMA).

Las previsiones meteorológicas no son optimistas en cuanto al viento, pero sí en el descenso de temperaturas y ascenso de la humedad, de manera que si todo sale bien podría ser "un incendio de dos días", ha afirmado el presidente, pero ha insistido en que "nunca se sabe".

Ha destacado que en las labores de extinción hay cinco helicópteros y un avión anfibio, al que se sumarán otros dos que vuelan desde Madrid y que llegarán uno a las 19.00 horas y otro mañana.

También hay cerca de 300 personas trabajando en tierra, con efectivos de la unidad militar de emergencia (UME), bomberos y brigadas forestales llegadas de Gran Canaria, La Gomera, La Palma y El Hierro.

"La orografía es complicada, el lugar es escarpado", lo que dificulta las labores de extinción, ha dicho Torres, quien ha recordado que el incendio se originó el jueves en el barranco de Chajaña.

En estos momentos lo que más preocupa es "el flanco" de Granadilla, municipio vecino a Arico.

El humo hace difícil precisar la superficie afectada, aunque la última estimación es de unas 1.100 hectáreas, lo que no quiere decir que toda esa superficie esté quemada, ha precisado Torres.

No ha habido afección ni a personas ni a animales, no ha sido necesario ningún desalojo y todo lo más que ha afectado ha sido a "algún cuarto de aperos", ha explicado el presidente autonómico.

El presidente del Cabildo de Tenerife, Pedro Martín, ha destacado que "lo importante ahora es que el fuego no pase al municipio de Granadilla" y ha explicado que la parte del Parque Nacional del Teide cercana al incendio es una zona con masa boscosa muy baja y vegetación escasa, lo que hace posible que en ese punto se pueda controlar.

"Estaremos atentos a la evolución del viento, este fin de semana parece que baja algo la temperatura y aumenta la humedad", ha dicho Martín.

El alcalde de Arico, Sebastián Martín, ha pedido a la población que evite acceder a las zonas cercanas al incendio para facilitar los trabajos de extinción a lo largo del fin de semana y ha expresado su confianza en pueda darse pronto por controlado.