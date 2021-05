El presidente de lo Contencioso del Supremo: Los jueces no estamos para gobernar

Santander, 5 may (EFE).- El presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Supremo, César Tolosa, alerta en una entrevista con Efe del "déficit importante" que existe en la legislación sanitaria de urgencia y opina que los jueces dictaminen antes de su implantación qué medidas son las adecuadas "no es el mejor sistema". "Los jueces -dice- no estamos para gobernar, esas decisiones corresponden a los poderes públicos".

Tolosa, que preside la Sala de lo Contencioso del TS desde hace siete meses, advierte de que tras el 9 de mayo, con el fin del estado de alarma, se abre "un panorama desde el punto de vista legislativo sumamente complejo".

Los gobiernos autonómicos tendrán que justificar muy bien ante los tribunales "el sacrificio de derechos en pos de objetivos sanitarios" y los jueces deberán ponderar intereses, señala.

"Lo deseable", agrega, sería que la situación jurídica fuera de "certidumbre y de normas claras" para poder afrontar el problema sanitario con "una respuesta unívoca desde el punto de vista judicial".

Precisamente para evitar disparidad de criterios jurídicos entre territorios y lograr esa respuesta unívoca a la que apela Tolosa, el Consejo de Ministros ha aprobado un decreto para que el Supremo se pronuncie sobre los recursos judiciales en torno a las restricciones de movilidad que se puedan interponer cuando expire el estado de alarma.

El presidente de la Sala de lo Contencioso, sin haber examinado en profundidad ese acuerdo del Consejo de Ministros, puntualiza que la legislación vigente no permite recurrir ante el Supremo las resoluciones de los tribunales superiores de justicia sobre esas restricciones de movilidad.

Para posibilitar ese recurso de casación habría que cambiar la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. "Si se modifica la ley, eso es otra cosa", apunta.

Tolosa insiste en que la legislación sanitaria de urgencia, "escasa" y "poco concreta", ha dado pie a que se hayan producido las resoluciones dispares entre los distintos tribunales superiores de Justicia que quiere evitar el Gobierno.

"Sigo pensando que hemos contado con tiempo más que suficiente como para habernos dotado de una legislación sanitaria de emergencia que, dentro del respeto de los derechos fundamentales de la Constitución, no hiciera falta acudir a un instrumento tan excepcional como el estado de alarma, que está pensado para una duración temporal que no se prolongue excesivamente, pero que ahora se nos antoja como falta de instrumentos jurídicos", subraya Tolosa.

A partir del 9 de mayo, en su opinión, las comunidades autónomas van a contar con instrumentos "de mucha menor intensidad" que lo que faculta el estado de alarma.

Y además, el que las restricciones acordadas por los gobiernos autonómicos tengan que ser autorizadas por los tribunales superiores de justicia va a implicar "una burocratización" que, en la práctica, supondrá impedir que se puedan aplicar de forma "automática" o con la rapidez que exige una situación de urgencia sanitaria.

Este magistrado añade que no se puede pensar que desde que decaiga el estado de alarma los que gobiernan son los jueces. "Yo creo que los jueces no estamos para gobernar ni para adoptar decisiones administrativas, sino que corresponde asumirlas a los poderes públicos sin perjuicio de que, posteriormente, el control se produzca por la vía de la posible impugnación", razona.

VACUNACIÓN

Sobre la vacunación, Tolosa, que es experto en derecho sanitario, asevera que no corresponde a los juristas decir si vacunarse debe ser o no obligatorio, sino que ésa es una decisión de científicos o expertos en salud pública.

Pero sí cree que sería momento de hacer una reflexión colectiva sobre si se va a dar prioridad a la voluntad individual o hay que plantear que la protección de la salud de todos está por encima de la libertad de cada uno en esta materia.

A su juicio, aunque la vacunación en España ha estado marcada por la escasez de llegada de viales, "también es cierto que cada una de las comunidades están actuando bajo criterios dispares" y la labor de coordinación del Consejo Interterritorial de Salud "no parece que haya sido excesivamente efectiva".

Sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), paralizada desde hace más de dos años, lamenta que, con la supresión de la potestad de hacer nombramientos, solo en su Sala, la de lo Contencioso del TS, se va a dar un déficit de cinco magistrados.

Por eso, espera que tras los procesos electorales las fuerzas políticas sean capaces de llegar a un acuerdo. "Y después, de acuerdo con lo que ha planteado la CE, se abra un periodo de reflexión sobre la forma de elección de los miembros del CGPJ", concluye.

Por Pilar Palazuelos