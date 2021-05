El presidente de CSIF no descarta una movilización de funcionarios "si no hay avances"

Logroño, 11 may (EFECOM).- El presidente de la Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF), Miguel Borra, ha dicho este martes en Logroño que no descarta movilizaciones en los próximos meses de los empleados públicos "si no se producen avances" en cuestiones como la reducción de la temporalidad y los incrementos salariales.

Borra se ha reunido con los dirigentes riojanos de CSIF para abordar diferentes cuestiones sobre la situación de los empleados públicos regionales y nacionales.

"La pandemia ha colocado a los empleados públicos en una situación de tensión por el déficit de recursos materiales y humanos, que se une a unos sueldos exiguos", ha incidido el presidente de CSIF en una rueda informativa, en la que se ha referido a la pérdida de poder adquisitivo de este colectivo en la última década.

Algo que supone, ha asegurado, que "un médico han perdido el poder adquisitivo equivalente a trabajar 18 meses gratis; los enfermeros, 15, o un policía local, 13".

En la pandemia de la covid, "los empleados públicos han estado al pie del cañón y se merecen que se les trate de forma adecuada y eso se traduce en incremento salarial y de plantillas", ha indicado y ha añadido que, además, "los ciudadanos quieren buenos servicios públicos", algo que "ahora mismo se hace a costa del esfuerzo de estos trabajadores".

Respecto a los planes que el Gobierno ha remitido a Europa, en lo que se refiere a los trabajadores públicos, ha afirmado que "ahora mismo estamos conociendo lo que hay en esos documentos, pero lo que sí conocemos es el problema de temporalidad en las administraciones públicas", en las que más de 800.000 trabajadores están en precario y "ellos también están ayudando a sacar adelante la situación en esta terrible pandemia".

"El trabajo de los empleados públicos se reconoce a nivel salarial y cubriendo las necesidades", ha subrayado.

Ha explicado que si no hay avances en estas demandas, "no descartamos nada" y "ya hemos hecho dos concentraciones en Madrid y no renunciamos a manifestarnos o a incrementar la presión si el Gobierno no pone coto a los grandes problemas que tenemos", que son "el desarrollo de la carrera profesional, más recursos, reducción de la temporalidad y aumento de salarios".

"Vamos a seguir luchando y peleando", ha concluido Borra, que ha hecho hincapié en la situación de "más de 800.000 trabajadores en precario, para quienes exigimos que acabe el abuso y la contratación en fraude de ley", además de que "se compense a quien ha sufrido por este problema, según marcan las directivas europeas".