El presidente de Ecuador advierte de deserción del 40% en etapa de vacunación

Quito, 6 abr (EFE).- El presidente ecuatoriano, Lenín Moreno, advirtió este martes de una deserción del 40 por ciento en la actual fase de vacunación contra la covid-19 y pidió a los ancianos que deben recibir las dosis que acudan a las unidades de inoculación, según el programa en marcha.

Ecuador suma 925 casos en un día y acumula 337.702 positivos por covid-19

Saber más

"Penosamente tengo que admitir que el 40 por ciento de las personas que son llamadas (según una lista establecida) no acuden a la vacunación, con lo cual realmente privan a mucha gente de hacerse con la vacuna", mencionó el jefe del Estado en un programa de radio y televisión.

El mandatario hizo un llamamiento a los adultos mayores de su país que se incluyen en la lista de la denominada "Fase 1" del Plan de Vacunación, a que acudan a recibir sus respectivas dosis.

Ecuador inició su plan nacional de vacunación el pasado 21 de enero con una "fase piloto" para el personal sanitario de primera línea, así como a ancianos y sus asistentes en centros geriátricos; mientras que la "fase 1" del plan masivo arrancó el pasado 4 de marzo con la intención de abarcar a 2 millones de personas hasta el 20 de mayo.

Al respecto, Moreno en su programa de televisión confirmó la llegada hoy mismo de 300.000 dosis del primer lote de vacunas de la farmacéutica china Sinovac, que se ampliará el sábado con otro cargamento de 700.000 dosis.

Con este volumen "ya estaríamos ajustando 1,5 millones de vacunas, con las cuales habremos avanzado realmente a pasos agigantados con la vacunación en esta, que hemos denominado, Primera Fase" del programa de inoculación masiva, menciono el mandatario.

Hasta la fecha, Ecuador ha recibido vacunas de la farmacéutica Pfizer, además de la británica AstraZeneca/Oxford (a través de la iniciativa Covax, de la OMS), y de la china Sinovac, recordó Moreno.

Varios grupos sociales y municipios han pedido al Gobierno que también permita la importación de la vacuna rusa Sputnik V, que es usada en varios países de América y Europa.

"El problema que tenemos con la vacuna rusa no es que ha faltado gestión por parte nuestra, es que la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa) no aprueba las vacunas que no sean aprobadas, a su vez, por la agencia europea de salud o por la agencia estadounidense de salud o por la OMS", argumentó Moreno.

Además, añadió que solo se necesita la aprobación de una de las entidades reguladoras para que el país pueda adquirir la vacuna rusa Sputnik V, que ya es usada en otros países sudamericanos como Argentina, Bolivia, Paraguay y Venezuela.

Por otro lado, el mandatario informó de que el país tiene la posibilidad de adquirir las dosis de la farmacéutica Johnson & Johnson, gracias a la iniciativa Covax, que tiene como objetivo garantizar el acceso equitativo de vacunas contra la covid-19.

Moreno, además, se lamentó de que sean los países económicamente más poderosos los que se quedan con la mayor cantidad de vacunas.

"Los países poderosos ponen cierto tipo de restricciones a la salida de vacunas y a la final terminan quedándose con el 70 por ciento de las vacunas, mientras los países pobres, los países en desarrollo, no cuentan sino con el 30 por ciento de las vacunas".

En Ecuador se ha vacunado con la primera dosis 211.720 personas hasta el 4 de abril, mientras que 89.349 han recibido las segundas dosis.

Según fuentes oficiales, en el país se vacunan un poco más de 30.000 personas cada día.