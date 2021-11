El presidente de Inmunólogos: Todo indica que estaremos protegidos este invierno

Santander, 17 nov (EFE).- El presidente de la Sociedad Española de Inmunología, Marcos López Hoyos, cree que España es un ejemplo de que la vacunación funciona porque no está teniendo los niveles de hospitalización y mortalidad de otros países europeos y no espera problemas asistenciales con la llegada del frío.

"Todo hace indicar que vamos a estar protegidos este invierno", afirma en una entrevista con Efe, en la que pide a quienes no se han vacunado que lo hagan porque los beneficios "son incuestionables" y se muestra partidario de mandar vacunas fuera de España antes de pensar en terceras dosis para "ciertos nichos de población".

Pregunta: Los contagios están aumentando en Europa, también en España aunque menos, ¿estamos ante una sexta ola?

Respuesta: Yo no hablaría de olas. Ya dijimos que con una tasa del 90 por ciento de la población en edad de vacunarse era probable que hubiera algún pico. Lo que estamos evitando en España es el ingreso hospitalario. En Europa la tasa de vacunación está en 20 o 25 puntos menos. En Alemania, Austria están en el 60 o 65 %, lo que teníamos nosotros en verano, y por eso están teniendo esos problemas de incidencia, de hospitalizacion y de mortalidad.

P: ¿Pero el aumento de casos tendrá un impacto en la hospitalización?

R: Algo puede haber, al circular más infección aumentará la hospitalizacion y la sobrecarga pero no creemos que sean los niveles anteriores. De hecho, la gente que está ingresando es mayoritariamente no vacunada, por eso insisto a ese nicho de población de 20 a 40 años que aún queda sin vacunar que por favor se vacune.

P:¿Con la llegada del invierno es posible que haya que tomar medidas?

R: No estamos en el momento ni en la situación de olas anteriores. Por el momento calma pero sin relajarse, para eso están las autoridades de salud pública vigilando muy bien todos los datos de incidencia y de presión hospitalaria.

P:¿Podríamos tener una navidad como la anterior?

R: Una navidad como la anterior creo que no vamos a tener, tenemos que vigilar y seguir llamando a la responsabilidad de la población. Estamos vacunados, estamos protegidos, pero eso no quiere decir que no transmitamos la infección. Mascarilla en interiores hay que seguir usando, ventilación a ser posible y no acudir a reuniones familiares o a practicas deportivas en el caso de que se tenga cualquier sintomatología respiratoria.

P:¿Qué le parece que se apliquen restricciones solo a los que no están vacunados como en Austria?

R: Es una medida correcta, aplicarlo de forma generalizada también es complicado. La vacunación no puede ser obligatoria por ley pero sí deberíamos tener herramientas para fomentar una tasa cercana al cien por cien a partir de los 12 años. Es una medida controvertida pero la libertad de cada uno termina donde pones en peligro la libertad de los demás. España es un ejemplo para demostrar que la vacuna funciona. Afortunadamente en este país la gente no es negacionista a los niveles que hay en otros países.

P: Aun así en España existe un porcentaje de personas que no se ha vacunado, ¿qué argumentos les daría desde la ciencia para hacerlo?

R: Las vacunas han conseguido erradicar las infecciones del mundo. Están consiguiendo que no tengamos la presión hospitalaria de Rusia, Alemania, Austria, Ucrania... El efecto beneficioso frente a cualquier infección de las vacunas es incuestionable, y a esa gente que no se quiere vacunar les diría que el riesgo que tienen de morir si enferman de covid es miles de veces superior al riesgo que puede tener la vacuna. Y en ciertas franjas de edad es cien mil veces superior.

P: ¿Le parece acertada una tercera dosis para la franja de 60 a 69?

R: La tercera dosis se da para aquellas situaciones en las que no ha habido respuesta vacunal. Sabemos que eso ocurre en ciertas situaciones muy concretas de inmunosupresión y en personas muy mayores. En personas de 60 a 69 años no me parece que haya un problema de mala respuesta vacunal, la ponencia de vacunas tendrá otros datos. Si la tasa de incidencia y de hospitalización aumenta en esa franja sí es posible que haya que dar una tercera dosis, pero a día de hoy la vacuna está funcionando y protegiendo.

P: En otros países se plantea incluso a partir de los 40.

R: No sabemos cuánto va a durar la protección de la vacuna, tenemos datos de que va más allá del año. Todos estamos evaluando la duración de la inmunidad y si tenemos que dar dosis de recuerdo, cada cuanto, qué tipo de dosis y a qué concentración. No lo sabemos y estamos vacunando con una tercera dosis de lo mismo que hemos puesto para una primera y una segunda... Son cosas que se irán definiendo en los próximos meses.

P:¿Y a esa famosa inmunidad de grupo vamos a llegar?

R: La inmunidad de grupo es un concepto, llegando a un porcentaje de vacunados protegen a los no vacunados. Con un 90 por ciento hemos llegado pero yo me olvidaría de ese concepto e iría buscando el cien por cien de la gente de más de 12 años vacunada.

P:¿Nos vamos a infectar todos al final?

R: Es posible porque el virus se convierte en endémico, infectarte sí, pasar la enfermedad no. Estando vacunada tanta población esperemos que no sea un gran problema asistencial en estas navidades y en este invierno. Vamos a ver cómo evoluciona. Este virus nos ha dado muchas sorpresas pero con los datos previos que tenemos y lo que supone la respuesta inmunitaria, todo hace indicar que vamos a estar protegidos este invierno.

P: Se van a cumplir dos años desde que se diagnosticó el primer caso ¿qué hemos aprendido?

R: Hemos aprendido que tenemos un sistema sanitario que cuando se le presiona responde, que la coordinación entre sistemas y servicios es importante, que los sistemas sanitarios tienen que estar bien provistos y preparados para cualquier contingencia. Tenemos que invertir en recursos de forma inequívoca, tenemos que crecer todos los años en inversión, porque los sistemas sanitarios han respondido pero también la ciencia. Ha habido grupos investigando en modelos de vacunas y si muchas veces no lo han llevado adelante es porque no hay financiación potente que ayude a que esas ideas fructifiquen.Sin dinero esto no sale adelante y el que destinamos es claramente insuficiente.

P: ¿Vendrán más pandemias como esta en los próximos años?

R: Vendrán más. Hemos tenido por coronavirus tres pandemias, hemos tenido el ébola, el zica, la gripe A... En 21 años del siglo XXI, mucho más que en todo el siglo XX. El mundo está globalizado e infecciones que antes se quedaban en un sitio se propagan. Y ahora está el riesgo de no vacunar a todo el mundo, no nos movemos todavía de forma normal, la gente limita sus viajes pero vamos a ir aumentando. Si hay nichos de población en el mundo, que además de ser zonas superpobladas no están bien vacunadas, hay más facilidad de sacar más variantes o de que aparezcan nuevos microorganismos.

P:¿Qué podemos hacer?

R: Tenemos que ser solidarios y que la vacuna del covid se reparta por todo el mundo. Igual antes de empezar a hablar de terceras dosis en ciertos nichos de población en nuestro país, hablemos de mandar esas vacunas, o de no cogerlas y que se envíen directamente a países que las necesitan más. Tenemos que empezar a pensar de forma global, si esto es una pandemia la respuesta debe ser mundial. No debemos mirar a nuestra vecindad, nuestra comunidad o nuestro país. Incluso siendo egoístas tenemos que pensar que si mandamos las vacunas fuera, nos favorecemos a nosotros mismos.

P: ¿Cuando se va a acabar todo esto?

R: El virus yo creo que se queda, va a ser una viriasis endémica y entonces vamos a ver cómo la controlamos, cómo manejamos nuestra respuesta inmunitaria para que estemos protegidos de la enfermedad. Siempre hemos dicho que de esto se salía con la respuesta inmunitaria, lo hemos conseguido, desgraciadamente unos pasando la infección y otros vacunando. Es un gran logro de toda la sociedad.

Lola Camús