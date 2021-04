El presidente serbio llama a vacunarse sin cita previa

Belgrado, 6 abr (EFE).- El presidente de Serbia, Aleksandar Vucic, recibió hoy la vacuna choan Sinopharm y llamó a sus conciudadanos a seguir su ejemplo, para lo cual destacó que desde hoy 170 centros de vacunación abiertos para cualquiera que quiera inmunizarse sin necesidad de hacer una cita previa.

"Tenemos que apresurarnos con la vacunación, hemos perdido a muchas personas espléndidas, buenas, trabajadoras, en esta pandemia", declaró Vucic ante las cámaras de televisión que mostraban cómo al presidente le fue inoculado el fármaco chino.

Según la televisión regional N1 el mandatario se vacunó contra la covid en la pequeña localidad de Rudna Glava, durante un recorrido por el este del país.

La vacunación sin el requerimiento de un registro previo es posible desde hoy en unas 60 ciudades, según anunció el secretario de Estado en el Ministerio de Sanidad, Mirsad Djerlek.

Vucic precisó que son 170 los centros de salud del país donde es posible acudir de forma espontánea.

La medida responde al hecho de que la oferta de vacunas que tiene actualmente Serbia supera a la demanda, pues al parecer está decayendo el interés de una parte de la población en recibir el fármaco contra la covid.

Según el sondeo más reciente, efectuado en febrero pasado, menos de la mitad (un 47 %) de los serbios se manifestó dispuesto a vacunarse, frente al 24 % que aseguró que no lo haría, el 18 % que se mostró indeciso y el 11 % que no quiso responder.

Hasta el momento, un 26 % de la población adulta del país ha recibido al menos la primera dosis de una de las vacunas de las que dispone Serbia.

Hasta el momento al país han llegado 2,5 millones de dosis de Sinopharm, y cerca de un millón de las tres restantes: la rusa Sputnik, la estadounidense-germano Pfizer/BioNTech y la anglosueca AstraZeneca.

El porcentaje de los ciudadanos que ya tienen la inmunización completa, tras ser inoculados con la segunda dosis, ascendía el lunes al 20 %, informó ayer la primera ministra serbia, Ana Brnabic.

Además, Serbia ha ofrecido vacunar gratuitamente a visitantes extranjeros, una invitación a la que han respondido numerosos ciudadanos de otros países balcánicos e incluso de Italia.

Según la base de datos de la web Our World in Data, vinculada a la Universidad de Oxford, Serbia es el segundo país de Europa que más rápido está inmunizando a su población, solo por detrás de Hungría, el único de la Unión Europea (UE) que usa vacunas de China y Rusia, que de momento no tienen la luz verde de las autoridades comunitarias.