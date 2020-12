La presunta víctima de Gáldar y su pareja solo se conocían desde hace 3 meses

Gáldar (Gran Canaria), 30 dic (EFE).- La mujer cuya desaparición investiga la Guardia Civil por si hubiese sido víctima de un crimen machista y su pareja, sobre la que hay una orden de busca y captura, se conocían desde hacía apenas tres meses, según han asegurado este miércoles sus vecinos.

Johnson Ruiz es conocido de ‘Marian’, tal y como él mismo se refiere a ella, y ha explicado a Efe que la pareja se conoció cuando el hombre se presentó en la zona donde vivían tanto él como la víctima, además de otras personas, preguntando por una habitación libre.

Ruiz ha detallado que él y otros que también conocían a la mujer, residente en Canarias pero de origen vasco, viven en unas habitaciones en las inmediaciones del paseo de Los Guanartemes desde hace varios años.

Estos vecinos del barrio galdense de Rojas aseguran que ‘Marian’ cedió su propia habitación al hombre y que, luego, tras conocerse un poco mejor, hicieron amistad y comenzaron una relación y, desde hace unos dos meses, convivían en esa habitación.

Según Ruiz, la única familia de María de los Ángeles son un hermano y un primo, que residen en el País Vasco.

El pasado 24 de diciembre, María de los Ángeles le explicó a Johnson Ruiz -con posterioridad fue quien alertó a la policía de su desaparición-, que no sabía si acudiría a cenar con sus conocidos por Navidad porque “éste está echando cosas en cara”, refiriéndose a su pareja y, cuando le deseo “feliz Navidad”, ella le respondió: “Para algunos”.

El día 25 Marian y Johnson volvieron a intercambiar algunos mensajes a través de 'Whatsapp' y el pasado domingo él le volvió a enviar otro mensaje preguntando por unos huevos que le había encargado. No obtuvo respuesta y comenzó a llamarla por teléfono.

Ese mismo domingo, este vecino de Gáldar preguntó a la pareja de la mujer ,al que también conocía, por ‘Marian’, dado que ella no le contestaba, y este le comentó que “se marchó ayer enfadada”, lo que le hizo pensar que “él la había matado” antes de mantener esa conversación.

Los terrenos tienen algunas zanjas hechas en la tierra y este vecino asegura que ya desde el domingo tenía muchas sospechas de que algo malo había ocurrido porque, en una de ellas, la tierra estaba removida, a lo que unió los mensajes que ella le envió en Navidad.

El vecino de la zona con el que ha hablado Efe detalla que este martes le dejó al hombre un mensaje que decía “Buen día, no he podido comunicarme, lo he llamado y no contesta. Marian no aparece, dígame algo por favor”.

“Hola Manuel, me disculpa pero voy a dar parte a la Policía de la desaparición de Marian porque, como tú no contestas, no tengo otra opción”, fue el siguiente mensaje que Ruiz envió a la pareja de la mujer.

“A los diez minutos me llamó y me pidió que no fuese a la Policía porque decía que él en cuatro horas se entregaba”.

En vista de afirmado por Manuel, Johnson llamó al 112 y unos agentes se personaron en la zona y le preguntaron por la historia que contó por teléfono, la conversación que había mantenido con la pareja de María de los Ángeles.

Poco después, llegó la Guardia Civil y, mientras interrogaban a Ruiz, éste recibió otra llamada de Manuel, a la que respondieron los agentes del instituto armado, quienes advirtieron al supuesto asesino de que se entregase para “no empeorar las cosas”.