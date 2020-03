El primer domingo de misas sólo por 'streaming'

No es un domingo cualquiera para los fieles. Se trata del primer domingo sin misas que se recuerda. Las calles están desérticas, y las iglesias, aunque permanecen abiertas por si algún feligrés quiere ir a rezar, también se encuentran casi vacías. Pero un nuevo concepto de misa ha surgido de la amenaza del coronavirus, las misas por 'streaming'.

Una iniciativa que arrancó el pasado miércoles con 60 espectadores en el canal de YouTube de la Archidiócesis madrileña, cuando aún se mantenían las misas. Los espectadores no han dejado de aumentar de forma paralela a la amenaza del coronavirus, y el jueves ya fueron 240 fieles los que la vieron en directo, el viernes 1.200 y el sábado unas 2.050 personas siguieron el culto en internet.

Ante la inminencia del decreto del estado de alarma, el Arzobispado, que ya había decidido el jueves dispensar a los fieles de ir a misa, ordenó cancelarlas, una decisión sin precedentes. Aún con todo, no cerró las iglesias, por lo que este domingo algunos fieles han acudido a los templos; algunos a rezar, pero otros pensando que habría culto.

Es el caso de la Iglesia más antigua de Madrid y la parroquia de los italianos, San Nicolás de Bari, que este domingo abrió sus puertas, aunque sin apenas fieles. De hecho, sobre las 11 de la mañana únicamente contaba con la presencia del párroco, Javier Badillo, y de Alfredo.

"Hoy venía pensando que iba a haber misa, pero he visto los carteles de que se suprimía y he entrado un rato a hacer oración y a saludar al padre Javier, que es un amigo. Aquí se está muy bien en compañía del Señor", comenta el único presente en este parroquia.

Señala Alfredo que es "un paseíto muy corto" en el que va "solo por la calle", y asegura que si ve a alguien se mantiene "a una distancia prudente".

El prior, Javier Badillo, afirma que "según las disposiciones" del cardenal Carlos Osoro, han abierto la iglesia "para que las personas que lo deseen" puedan acudir a rezar "en estos momentos de preocupación y zozobra, pero también de esperanza".

"Lo mantendremos así todos los días que dure esta situación", asegura el sacerdote, que afirma que hay personas que entran a hacer su oración y a estar "en su momento de sosiego", aunque "no tantas como en una situación normal·.

Un escenario similar se daba en La Almudena, que mantiene la Cripta abierta de 10 de la mañana a 2 de la tarde para poder rezar, aunque amaneció con la única presencia de una devota, que esperaba a la misa de las 11, sin saber que no se iba a dar: "Pues no entiendo por qué no podemos ir a misa, qué hago yo ahora", protestaba mientras salía del templo.

Lo mismo sucede en Los Jerónimos, que ha abierto sus puertas, aunque solo ha recibido unas 20 visitas a lo largo de la mañana frente a los centenares que acuden un domingo normal.

Desde el Arzobispado de Madrid aseguran que se intenta evitar todo tipo de aglomeración, y que solo haya un tercio del aforo, y garantizar que se cumplen las normas de higiene que han determinado las autoridades.

"Los templos están abiertos, pero la recomendación es quedarse en casa, y la reiteramos", apuntan desde la Archidiócesis, que recuerda que "los fieles católicos pueden acudir a distintos medios para seguir la misa, como el 'streaming', y televisiones y radios".

Las misas por 'streaming'

Será el primer domingo en que el Arzobispo de Madrid Carlos Osoro ofrezca la Eucaristía de La Almudena en el canal de Youtube de la Archidiócesis. Se retransmitirá a partir de las siete de la tarde, aunque aún quedando horas para que se celebre ya cuenta con espectadores telemáticos "a la espera".

Otro joven sacerdote de Valdemoro, Patxi Bronchalo, ofrece la misa diaria a través de su canal de Youtube a las 19.30; y, aunque no en directo, el sacerdote Santiago Martín también cuelga diariamente su misa privada en el canal 'Magnificat TV'.

"Muchas parroquias han decidido retransmitir sus propias misas online", señalan desde la Archidiócesis, y celebran que el canal 13 TV haya tenido "durante estos días" un récord de audiencia de misas, al tiempo que recuerdan que también se pueden seguir en otros medios como TVE (La 2), Radio María o la COPE.

El Arzobispado madrileño no recuerda "en general" una situación parecida en la que se hayan llegado a cancelar todas las misas, y ante ella ha optado por una solución de lo más actual, como es la misa por 'streaming'.