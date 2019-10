El primer centro de investigación sobre migraña atenderá 8000 pacientes al año

El hospital Vall d'Hebron de Barcelona cuenta desde este jueves con el primer centro de investigación para la migraña de España, el Migrain Adaptative Brain Center, que atenderá a 8000 pacientes al año y que dispondrá de un hospital de día.

'La Caixa' ha aportado 660 000 euros a la creación del nuevo centro, cuya responsable es la neuróloga Patricia Pozo-Rosich, que es también jefa de la Unidad de Cefalea del mismo hospital y que hoy ha indicado que el nuevo centro permitirá "entender mucho mejor cómo funciona el cerebro de las personas con migraña".

La migraña es una enfermedad neurológica que se presenta con ataques episódicos de fuertes dolores de cabeza que pueden durar entre 4 y 72 horas e impiden desarrollar las actividades diarias, hasta el punto de la que OMS la considera como la sexta enfermedad que produce más discapacidad por los años perdidos, el sufrimiento y la pérdida de productividad que conlleva.

"Un individuo que padece migraña no puede eliminar los estímulos innecesarios. Mientras una persona que no la sufre puede oír los golpes de los vecinos, las manecillas del reloj y anularlos, quien padece esta enfermedad no puede hacerlo", según ha planteado la neuróloga.

La migraña afecta más a mujeres que a hombres, tres mujeres por cada hombre, la padecen 1000 millones de personas en todo el mundo, 4,5 millones en España y causa 82 millones de ataques diarios.

Pozo-Rosich ha afirmado que han desarrollado un enfoque innovador para el tratamiento de la migraña, ya que a corto plazo se pretende "no solo dar un diagnóstico clínico, sino ayudar al paciente a adquirir herramientas propias para mejorar su calidad de vida" y ha añadido que a largo plazo esperan "poder llegar a predecir los ataques de migraña, para controlarlos y reducirlos al mínimo posible".

La metodología que han puesto en funcionamiento consiste en ofrecer, además del diagnóstico y la terapia clínica, una educación al paciente para que entienda "cómo funciona su cerebro y para que comprenda qué debe hacer para prevenir los ataques de migraña, ya sea evitando situaciones de estrés o minimizando los estímulos y cambios innecesarios en su vida", ha puntualizado la neuróloga.

En el nuevo centro, los pacientes deberán anotar inicialmente en una tableta cuáles son sus síntomas y dónde y cómo se informan para hacer frente a los ataques de migraña, y posteriormente serán atendidos presencialmente por especialistas, que les ofrecerán asimismo la posibilidad de participar en estudios clínicos.

El hospital de día del centro dispone de varias salas insonorizadas, con luz blanca y colores oscuros, diseñadas especialmente para atender a los pacientes que se encuentran en episodios agudos de migraña.

Eva Farré, de 52 años y que vive en Tàrrega (Lleida), ha explicado que cuando sufre una crisis "es como si el mundo desapareciera, como si yo dejara de existir, todo se oscurece", por lo que necesita "silencio y estar sin hacer nada, ni siquiera se puede pensar".

Farré ha explicado que sus ataques de migraña comenzaron a los 14 años y que le han hecho perder oportunidades laborales y han condicionado asimismo gran parte de su vida privada, ya que se ha pasado, según ha cuantificado, unos 10 años y medio de su vida incapacitada.

"Hace un siglo empezamos a lavarnos las manos y a preocuparnos por el corazón, que es cantidad de vida, ahora la neurociencia va a ayudarnos a utilizar y cuidar nuestro cerebro, que es calidad de vida", ha manifestado Pozo-Rosich. E