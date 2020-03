Los principales partidos estarán en la marcha del 8M, excepto Vox

El PSOE, el PP por vez primera y también Podemos y Ciudadanos asistirán este domingo a la marcha con motivo del Día Internacional de la Mujer en Madrid, en la que no habrá presencia de Vox, que combate frontalmente esta reivindicación.

El Gobierno, al igual que el año pasado, no tendrá pancarta propia y los ministros que asistan a la marcha lo harán cada uno con las siglas de sus partidos como, según han remarcado desde Podemos y el PSOE, ha sucedido siempre.

La de los socialistas llevará por lema "Mujeres libres, mujeres iguales" y estará encabezada en la primera fila por la portavoz en el Congreso, Adriana Lastra, y por la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, aunque irán previsiblemente más miembros del Gobierno.

El PSOE ha impulsado una campaña en redes sociales en la que sus dirigentes explican por qué son feministas y la revista del partido ha sacado un número especial sobre el feminismo.

Podemos, por su parte, acudirá a la manifestación bajo el lema "Unidas, libres y feministas". En la cabecera se situará la ministra de Igualdad, Irene Montero, acompañada de sus colaboradoras en el Ministerio Beatriz Gimeno, Victoria Rosell, Boto García o Rita Bosaho, además de la secretaria de Estado de la Agenda 2030, Ione Belarra, entre otras.

Como ya ha sucedido otros años, las primeras tres filas del espacio de Podemos las ocuparán las mujeres, con lo que los hombres tendrán que irse hacia atrás, y entre ellos se prevé que esté el vicepresidente segundo del Gobierno y líder del partido, Pablo Iglesias.

El PP no llevará pancarta pero sí participará esta vez en la distintas manifestaciones del 8M con motivo de la celebración del Día de la Mujer, con un manifiesto propio titulado "Mujer por encima de todo".

Los rostros más conocidos de la formación no estarán presentes en principio en la marcha de Madrid, a la que sí asistirán miembros de la dirección como la vicesecretaria de Política Social, Cuca Gamarra; así como Ana Pastor, Ana Camins, Mari Mar Blanco o Marga Prohens.

El 8 de marzo del año pasado el PP no se sumó finalmente a las marchas con motivo del Día de la Mujer al no estar de acuerdo con el manifiesto de la organización por "politizado y partidista", pero este año asistirá y trasladará "un mensaje positivo de celebración de todo lo alcanzado y también reivindicación de lo que queda por conseguir".

Por su parte, Ciudadanos ha confirmado que participa en la manifestación convocada en Madrid con motivo del Día Internacional de la Mujer pero no ha informado por el momento de los dirigentes que asistirán. No se prevé que esté la portavoz en el Congreso, Inés Arrimadas, que se encuentra embarazada.

También la presidenta del Senado, Pilar Llop, ha asegurado este viernes que asistirá a la manifestación del 8 de marzo por el Día Internacional de la Mujer porque, en cuestiones de igualdad, "no es posible dar un paso atrás".

La presidenta de la Cámara Alta ha puesto de manifiesto que las mujeres deben ocupar los espacios públicos correspondientes en relación a su existencia, ya que la población mayoritaria es femenina (el 50,98 %), ha dicho.

También estará presente la vicepresidenta del Congreso, la popular Ana Pastor, quien ha pedido respeto para todas las mujeres, independientemente de que decidan acudir o no la concentración del 8M: "No se puede dividir a las personas porque estén en una manifestación o no", a lo que ha añadido que muchas personas mayores no pueden ir.

Pastor se ha mostrado muy satisfecha porque el Plan de Igualdad ha cargado contra aquellas políticas que se autoproclaman defensoras de los avances en materia de igualdad, algo que considera una "verdadera vergüenza". "Los avances los han hecho las mujeres, no las políticas", ha defendido.