Más de la mitad de las principales universidades españolas bajan en el ranking global

Un total de 14, entre las 27 universidades españolas que figuran en una clasificación internacional de centros de enseñanza superior, el QS World University Rankings, bajan puestos con respecto al año pasado, según los resultados del estudio, hecho público hoy.

La Universitat de Barcelona asciende un puesto y se sitúa en el 165 de la lista mundial, lo que la convierte en la mejor clasificada entre las instituciones españolas.

QS Quacquarelli Symonds informó de los resultados de su estudio, que encabeza el Massachusetts Institute of Technology (MIT) por octavo año consecutivo, seguido de las universidades también estadounidenses de Stanford y Harvard, que repiten en el segundo y tercer lugar, respectivamente.

Entre las universidades españolas incluidas en el QS Quacquarelli Symonds solo cuatro mejoran sus posiciones y tres de ellas están en Barcelona.

Según QS, la comunidad académica global percibe niveles inferiores en las universidades españolas que en años anteriores. Así 21 de las 27 reciben una puntuación más baja en el indicador de reputación académica.

"Se observa también que las universidades españolas no están logrando atraer académicos extranjeros en las mismas cantidades que otras instituciones alrededor del mundo", indicó QS en un comunicado.

La tabla de las diez primeras instituciones españolas en el ránking la completan Universitat Autónoma de Barcelona; Universidad Autónoma de Madrid; Universidad Complutense de Madrid (UCM); Universidad de Navarra; Universitat Pompeu Fabra; Universidad Carlos III de Madrid; Universitat Politècnica de Catalunya; IE University y Universidad Politecnica de Valencia, que ocupan diferentes puestos, entre el 188 (Autónoma de Barcelona) y el 336 (Politécnica de Valencia).

La clasificación global, que evalúa un total de mil universidades, muestra en cuarto lugar a la británica Oxford, seguida del California Institute of Technology (Caltech); ETH Zurich (Swiss Federal Institute of Technology); Cambridge (Reino Unido); UCL (University College London); Imperial College London; University of Chicago, las diez mejor puntuadas.

Al confeccionar el ránking se ha tenido en cuenta la reputación académica; reputación desde el punto de vista de los empleadores; impacto de las investigaciones; la ratio profesor-estudiante; proporción de profesores extranjeros en una institución y la proporción de estudiantes extranjeros.