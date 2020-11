Protección Civil alerta por lluvia y tormentas en este peninsular y Baleares

Madrid, 27 nov (EFE).- La Dirección General de Protección Civil y Emergencias ha aconsejado extremar las precauciones durante hoy viernes y mañana sábado ante la alerta por lluvias intensas y tormentas en el este peninsular y Baleares, donde se pueden llegar a acumular 100 litros de agua por metro cuadrado en 12 horas.

Siete comunidades en alerta, tres de ellas naranja, por lluvia y tormentas

Según ha informado Protección Civil y Emergencias en un comunicado, la borrasca que afecta a la península en los últimos días se dejará sentir en las próximas horas con más intensidad en el área Mediterránea y Baleares, donde las precipitaciones podrán ser localmente fuertes e ir acompañadas de tormentas, especialmente en áreas próximas al litoral.

Las previsiones de la Aemet indican que en puntos de la Comunidad Valenciana, Cataluña y Baleares estas precipitaciones podrían acumular hasta 40 litros de agua por metro cuadrado en una hora o 100 litros por metro cuadrado en 12 horas.

A la vista de estos pronósticos, Protección Civil y Emergencias aconseja a quienes tengan que circular con su vehículo que lo hagan sobre todo por carreteras principales y autopistas, que disminuyan la velocidad y que no se detengan en zonas donde pueda discurrir gran cantidad de agua.

También recomiendan no estacionar en zonas inundables en caso de tormentas intensas y de súbitas lluvias, no atravesar nunca en vehículo ni a pie los tramos inundados, pues no se sabe lo que puede haber debajo del agua, y localizar los puntos más altos de la zona.

Asimismo, subrayan que en ningún caso hay que tratar de salvar el automóvil en medio de una inundación y que conviene situarse siempre lejos de ríos, torrentes y zonas bajas de laderas y colinas.

En caso de tormenta conviene colocarse cerca de edificios para protegerse y cuando nos sorprenda en el campo, debemos situarnos en zonas altas pero nunca refugiarnos bajo los árboles ni cerca de alambradas u objetos metálicos.