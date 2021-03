Protestan en Mineápolis tras apertura del juicio por la muerte de Floyd

Mineápolis (EE.UU.), 29 mar (EFE).- Cerca de 200 personas se manifestaron este lunes en Mineápolis (EE.UU.) tras la primera jornada del juicio contra el expolicia Derek Chauvin, acusado de asesinar por asfixia al afroamericano George Floyd hace un año, para pedir que la justicia le castigue.

"Tenemos que acabar con la supremacía blanca en Estados Unidos. El mundo entero y el resto del país están mirando", exclamó uno de los organizadores de la manifestación liderada por el movimiento social Black Lives Matter (Las vidas negras importan).

La protesta, que duró una hora, recorrió las calles colindantes al Centro Gubernamental del condado de Hennepin, epicentro hace un año de las mayores protestas raciales en décadas en EE.UU. y donde hoy han empezado las deliberaciones iniciales del juicio contra Chauvin.

Los manifestantes cantaron consignas contra la violencia policial y el sistema judicial en Estados Unidos como "No Justice No Peace, Prosecute de Police" (Sin justicia no hay paz, procesen a la Policía) o "Chauvin Guilty" (Chauvin culpable).

La reacción en las calles de Mineápolis llegó después de que en la primera jornada del proceso se revivieran las imágenes que hace un año conmovieron al país del presunto asesinato de Floyd a manos de Chauvin al retransmitir el video completo de su muerte que dura más de nueve minutos.

Además, durante la jornada inaugural de este lunes, uno de los fiscales, Jerry W. Blackwell, se dirigió a los 12 miembros del jurado y anunció que su objetivo es demostrar que Chauvin es "de todo menos inocente" y que debe ser condenado por el presunto asesinato el 25 de mayo de 2020 de Floyd.

El proceso contra Chauvin ha atraído una gran expectación mediática ya que la muerte de Floyd provocó el estallido de masivas protestas raciales a lo largo y ancho de Estados Unidos que pusieron contra las cuerdas al Gobierno de Donald Trump.