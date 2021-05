Protestas en Murcia, Andalucía y la Comunidad Valenciana en defensa del trasvase

Murcia/Almería/Alicante, 15 may (EFE).- Miles de agricultores y regantes se han manifestado en diversos municipios de la Región de Murcia, Comunidad Valenciana y Andalucía en defensa del trasvase Tajo-Segura, ante el cambio de las reglas de explotación y el aumento de los caudales ecológicos del Tajo que plantea el Ministerio para la Transición Ecológica.

Las movilizaciones en Murcia se han iniciado alrededor de las 10 horas y han estado encabezadas por centenares de tractores, camiones y vehículos con banderas de España y cubiertos con pegatinas en las que se podía leer "Miles de agricultores al paro si recortan el trasvase" o "Menos trasvase, menos futuro".

Con sonoras pitadas, los manifestantes han recorrido las calles de diversos municipios de la región, entre ellos, Alcantarilla, donde ha acudido el presidente regional, Fernando López Miras.

El jefe del Ejecutivo murciano ha dicho que con estas protestas se quiere "lanzar un grito de unidad y de fortaleza que no va contra nadie sino en favor de la Región de Murcia, y es el de que el trasvase no se puede tocar" y ha afirmado que no se pueden cambiar "de forma unilateral" las reglas de explotación del trasvase.

López Miras ha asegurado que Murcia, la Comunidad Valenciana y Andalucía "están unidas" en esta reivindicación y no van a permitir que se deje a estas regiones sin agua.

En Almería, las protestas se han concentrado en la provincia de Almería, en concreto, en el municipio de Huércal-Overa, donde ha acudido la en la delegada del Gobierno andaluz en Almería, Maribel Sánchez Torregrosa.

"El trasvase ha sido un elemento fundamental a la hora de afrontar los momentos más duros de la pandemia, ayudando a evitar el desabastecimiento de los mercados y los hogares españoles y europeos", ha afirmado Sánchez Torregrosa, que también ha pedido "diálogo" al Gobierno "frente a una decisión unilateral e injusta que supone un recorte de 80 hectómetros cúbicos al año".

Por su parte, la vicepresidenta valenciana y portavoz del Consell, Mónica Oltra, ha afirmado que la Generalitat Valenciana acudirá a los tribunales si el Gobierno central ratifica el recorte de los trasvases mensuales.

Oltra ha recordado que en la decisión del Consejo Nacional del Agua "no ha habido consenso territorial y ha habido voces discrepantes", con votos en contra de comunidades como Castilla y León, Galicia, Baleares o el País Vasco.

La portavoz del Consell ha insistido en que el problema del trasvase no está en la Comunitat Valenciana, porque en el sur de la provincia de Alicante "se hace un uso absolutamente responsable" del agua, y ha insistido en que el problema está en el tramo central, "donde se cargan aguas no depuradas y contaminadas".

La protesta convocada hoy de forma simultánea en estas tres comunidades continuará en Madrid el 24 de mayo.