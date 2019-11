Un proyecto español candidato a premio europeo de prevención de residuos

El proyecto de concienciación sobre el cuidado del medio ambiente "The Language of the Sea", promovido por asociaciones de centros de idiomas de Asturias, Cantabria, Euskadi y Galicia, se convierte en candidato a finalista en el Premio Europeo de la Prevención de Residuos 2019.

Por ello y en el marco de la Semana Europea de la Prevención de Residuos (EWWR), que se celebra del 16 al 24 de noviembre, el proyecto estrenará en la ciudad asturiana de Avilés un documental, en el que se muestra la experiencia de 1.500 voluntarios que el pasado 4 de mayo recogieron 5,7 toneladas de basura en una limpieza de varias playas del norte de España.

A la acción de voluntariado se unieron, además, unas 60 personalidades del mundo del deporte, la música y la cultura, y numerosas entidades públicas y privadas.

"The Language of the Sea" nació de la unión de cuatro asociaciones de centros de idiomas, ACEIAS (Asturias), ACCEI (Cantabria), ACEIGA (Galicia) y ACIE (Euskadi), con el objetivo de concienciar a su alumnado sobre los problemas del uso excesivo del plástico y la necesidad de reciclar, reutilizar y reducir su consumo.

La proyección del cortometraje tendrá lugar el próximo 16 de noviembre en el centro Niemeyer de Avilés, en un acto abierto al público en el que se prevé reunir a unos 900 escolares, y que será presentado por el actor Alberto Rodríguez, más conocido en la región como "El Folixeru", explican sus impulsores en un comunicado.

Los asistentes recibirán semillas de un tipo de roble común en Asturias, el Carbayu, para que "podamos culminar esta acción con una nueva quedada para plantar todos estos robles", destaca la presidenta de la Asociación ACEIAS, Rosa Espina, en el comunicado.

La elección de Asturias para el acto de presentación se debe a que fue la Compañía para la Gestión de los Residuos Sólidos de esta comunidad (COGERSA) quien animó a las asociaciones a presentarse a la convocatoria de este año.

El Premio Europeo de la Prevención de Residuos está cofinanciado por el programa LIFE de la Comisión Europea y tiene como objetivo reconocer iniciativas públicas y privadas que realicen acciones encaminadas hacia el reciclaje, la reutilización y la reducción de residuos.