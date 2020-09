Pruebas de vacunas generan recelo en una América que roza las 490.000 muertes

Redacción Internacional, 9 sep (EFE).- El anuncio realizado por Astrazeneca de parar las pruebas de la vacuna contra la COVID-19, al detectarse una enfermedad en uno de sus voluntarios, generó recelo a nivel mundial, y especialmente en América, que ya supera las 489.000 muertes mientras el mundo ya suma más de 27,6 millones de casos.

Los ensayos clínicos realizados por la farmacéutica ya mostraban avances luego de iniciar la fase 3, a finales de agosto, pero el revés sufrido este martes del que se hizo eco a través de un comunicado en el que explicaba que uno los participantes sufre "una enfermedad potencialmente inexplicable" prendió las alarmas de la sospecha.

Ante la situación, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha pedido mesura ante el afán por obtener ya una vacuna que termine con la pesadilla que ha afectado al mundo y que ya registra 900.000 fallecimientos.

La jefa de científicos de la OMS, Soumya Swaminathan, advirtió que no espera que las posibles vacunas contra la COVID-19 estén disponibles para la población general antes de dos años, aunque los primeros grupos de riesgo podrían ser inmunizados a mediados de 2021.

TRUMP: LA COVID DEL NO PÁNICO

En el listado de 10 países con mayores contagios, Estados Unidos no deja de registrar minuto a minuto el número de casos que ya llega a los 6,3 millones con 190.000 muertes sin que el país pueda abandonar la primera posición a nivel mundial.

Según el reciente libro del periodista Bob Woodward, el presidente Donald Trump intentaba contener el "pánico" y evitar la "histeria" en los mercados cuando a principios de año minimizó la gravedad de la COVID-19.

"Soy un animador de este país. Amo a nuestro país. No quiero que la gente esté asustada. No quiero crear pánico. No quiero llevar a este país a la histeria", aseguró Trump en declaraciones a los periodistas en la Casa Blanca.

Preguntado por si engañó deliberadamente a los estadounidenses sobre el peligro que suponía la pandemia, el presidente respondió: "Con el objetivo de reducir el pánico, quizá fue así".

BRASIL DESPLAZADA AL TERCER LUGAR

América Latina sigue figurando en el mapa de la Universidad Johns Hopkins con 7.866.168 casos activos por COVID de un total de 14.200.344 infectados en América.

Cinco países latinoamericanos figuran en la clasificación de los diez mas afectados: Brasil que desde el inicio de la semana fue desplazada por India (4.370.128) al tercer lugar con 4,1 millones de contagios pero manteniendo la segunda posición en muertes por detrás de EE.UU con un número de fallecidos de 128.000.

Perú (691.575 casos y 29.976 fallecimientos), Colombia (679.53 infectados con 21.817 muertes, México (642.860 positivos y 68.484 decesos) y Argentina con 500.034 infecciones y un registro de 10.457 fallecimientos se posicionan en el quinto, sexto, séptimo y décimo lugar respectivamente.

A pesar de las cifras, la gráfica de nuevos contagios por jornada muestra cierta estabilización, gracias a la ligera reducción de infecciones diarias en epicentros de la pandemia como Estados Unidos o Brasil.

ENTRE EL RECELO, LA SEGURIDAD Y LOS RESULTADOS

El hecho de que Astrazeneca informara del impasse que surgió con uno de sus voluntarios en Reino Unido hizo que también explicara que estos sucesos hacen parte de los ensayos de la vacuna contra la COVID-19.

"Esta es una acción de rutina que sucede siempre" que se produce una situación similar mientras se investiga, indicó un portavoz de la empresa sueco-británica, quien dijo que se "está trabajando para acelerar la revisión de ese incidente único con el objetivo de minimizar cualquier impacto potencial en los planes del ensayo".

La vacuna que se desarrolla en conjunto con la Universidad de Oxford, está entre las más avanzadas de los cientos de candidatas que se investigan, pero ahora que debe ponerse en pausa el impacto a nivel mundial no se hizo esperar.

Algunos científicos piden que se deje atrás el temor y se continúe avanzando para mostrar resultados eficientes, al tiempo que la OMS señaló que la seguridad en su desarrollo es primordial.

En EE.UU. nueve farmacéuticas firmaron un compromiso para "garantizar" y "priorizar" la seguridad y el bienestar de las personas vacunadas, en un intento de despejar los posibles recelos de que quienes ven que la prisa por lograr un fármaco lo antes posible pueda conducir a la relajación de los estándares científicos.

VACUNA RUSA Y CHINA SIGUEN SUS PRUEBAS

En contraste con lo ocurrido en Reino Unido, América Latina acoge a varias farmacéuticas para las pruebas de sus posibles vacunas y en el caso de la rusa Sputnik V esta toma fuerza en Brasil donde también será probada en Bahía (noreste).

Además, el Gobierno regional del estado de Paraná (sur), fronterizo con Argentina y Paraguay, aguarda el permiso de las autoridades sanitarias para comenzar a experimentar en humanos la misma vacuna rusa.

Actualmente en Brasil, uno de los tres países más afectados por la pandemia, se hacen pruebas con las vacunas que han desarrollado la multinacional Johnson & Johnson, el Reino Unido (AstraZeneca y Universidad de Oxford), China (Sinovac Biotech) y el consorcio BioNTech (Alemania) y Wyeth/Pfizer (Estados Unidos).

Así mismo, en Perú unas veinte personas comenzaron a recibir las primeras dosis de la desarrollada por el laboratorio chino Sinopharm, en el inicio del primer programa de prueba masiva contra el virus en el país.

CRISIS MIGRATORIA VENEZOLANA

La otra cara de la crisis migratoria de los venezolanos es la pandemia por lo que la OEA reveló este miércoles que, según cifras oficiales, unos 111.000 venezolanos han retornado a su país desde Colombia y Brasil debido a la pandemia.

"A la fecha, se han registrado aproximadamente 105.000 retornos desde Colombia y 6.000 desde Brasil, según cifras oficiales", señaló el informe "Situación de los venezolanos que han retornado y buscan regresar a su país en el contexto del COVID-19", difundido en Washington.

Esto debido a que la pandemia de la COVID-19 ha incrementado las dificultades que enfrentan en los lugares de acogida, a raíz de las medidas de confinamiento para evitar la propagación del virus.

BAHAMAS, EL MÁS GOLPEADO POR LA COVID EN EL CARIBE

En medio de la situación por las vacunas, en el Caribe las Bahamas sigue siendo el territorio más golpeado por el coronavirus en la región pues el virus ha infectado a 2.657 personas.

En Surinam se registraron 59 nuevos casos en las últimas 24 horas, lo que eleva el total a 4.419 con 733 activos, aunque no hay nuevos fallecidos, con lo que el número de muertos se mantiene en 91.

Dominica, que a mediados de agosto registró su primer caso de coronavirus en más de 100 días, reportó dos nuevos casos en las últimas 24 horas.

Jamaica ha registrado dos muertes adicionales relacionadas con COVID-19 y 140 casos en las últimas 24 horas, según las autoridades sanitarias, lo que eleva el número de muertos en la isla a 36 y el de casos confirmados a 3.323 desde el inicio de la pandemia.

Desde que comenzó la pandemia, Trinidad y Tobago ha registrado 2.391 contagios y 39 muertes.