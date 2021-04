Psicóloga paraguaya ofrece grupos de apoyo virtuales para pérdidas por covid

Asunción, 8 abr (EFE).- Esperanza Stumpfs, psicóloga paraguaya especializada en duelo, comenzó esta semana sus grupos de apoyo virtual para ayudar a familiares de fallecidos por coronavirus a superar la pérdida, una iniciativa a la que se sumaron unas 50 personas y que espera continuar todos los martes del año.

Paraguay avanza hacia las 5.000 muertes en medio de una "situación crítica"

Saber más

Stumpfs decidió acompañar basada en su formación, pero también en su experiencia como asistente a grupos de apoyo, ya que ella misma participó en este tipo de terapias cuando perdió a su marido hace cinco años, como contó a Efe este jueves.

El respaldo que le ofrecieron estos grupos le llevó a especializarse en duelo y habilitar apoyos grupales para otros tipos de pérdidas.

Ahora, ante la situación actual, con 4.584 fallecidos por coronavirus en Paraguay, apostó por la contención de las personas que han perdido a alguien a causa de la pandemia.

Sin embargo, existe una "diferencia importante" entre las dos pérdidas, como explicó Stumpfs, y es que, en el caso de las muertes por coronavirus, los familiares no pueden despedirse.

"Hay una diferencia en la imposibilidad de acompañar al ser querido en sus últimas momentos. En nuestra cultura existen rituales y el coronavirus no permite realizar rituales como a los que estamos acostumbrados", dijo la psicóloga en una conversación telefónica.

Esa imposibilidad para despedirse hace que el proceso de duelo sea más complicado, sobre todo al inicio, por eso Stumpfs quiso contribuir con estas terapias grupales y gratuitas para que las personas se sientan acompañadas y puedan expresar sus sentimientos.

En la primera sesión de esta semana participaron unas 50 personas, que recibieron una atención mitad teórica y mitad experiencial, con el testimonio de una viuda por coronavirus desde hace seis meses.

De esta forma, Stumpfs desarrolla "dinámicas para hablar de un tema que les sirvan a ellos" y transiten por todos los sentimientos que genera el proceso de duelo.

El duelo, que cada persona experimenta de una forma distinta, puede prolongarse hasta dos años y se pasa por la negación, la ira, la culpa, la negociación, la depresión y, finalmente, la aceptación de la muerte.

Stumpfs reconoció que el coronavirus está presentando "situaciones muy complicadas" con hogares hasta con tres pérdidas en sus familias o personas con la enfermedad que despiertan en los hospitales sin saber que alguien cercano ha fallecido a causa de la pandemia.

Por eso, la psicóloga recomienda en sus terapias "establecer rituales" y que se hable con el resto de la familia para ponerse de acuerdo al respecto.

"Las personas tienen que animarse a buscar ayuda y a hablar con alguien, aunque no sea necesariamente un profesional. Que no tengan miedo a expresarse y a expresar sus sentimientos. Pueden escribir un diario de duelo o publicar en sus redes sociales, sin que les importe lo que otros piensen. Si no lo expresamos, podemos somatizar y ahora no podemos descuidar nuestro cuerpo", insistió.

Desde que comenzó la pandemia, hace ya un año, Stumpfs asegura que tanto ella como sus colegas de profesión han observado un acercamiento de la población a la terapia psicológica y, en cierto modo, se ha visibilizado más su importancia.

Aunque, en su opinión, todavía falta más acompañamiento por parte del Estado y más presencialidad de psicólogos en hospitales.