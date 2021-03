Puig: El Gobierno de España defiende el interés general y actúa con equidad

Valencia, 29 mar (EFE).- El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha asegurado este lunes que el Ejecutivo central está actuando en el reparto de ayudas como tiene que actuar un gobierno, "atendiendo el interés general y poniendo los criterios que tienen que ver con la equidad y la igualdad".

Puig ha contestado así, en declaraciones a los periodistas, al ser preguntado por unas declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en las que ha considerado que las ayudas que recibe la Comunitat Valenciana del Gobierno tienen fines políticos y son discriminatorias con Madrid.

A su juicio, "todo el mundo sabe" que la Comunitat Valenciana es "la peor financiada de España" y que Madrid "tiene un efecto positivo de capitalidad y al mismo tiempo ejerce el 'dumping' fiscal", pero ha señalado que no quiere "confrontar con ninguna comunidad autónoma".

Para Puig, "el Gobierno de España, en las ultimas decisiones, lo que hace es actuar de la manera que ha de actuar un gobierno, atendiendo el interés general y poniendo los criterios que tienen que ver con la equidad y la igualdad".

Ha afirmado que no continuará "la derivada de una campaña electoral" que no corresponde a la Comunitat Valenciana, y que, en su opinión, "evidencia que cuando no hay argumentos se utiliza la descalificación".

Puig ha asegurado que Madrid tiene todo su respeto, pero ha defendido la necesidad de ir "a una reestructuración de España en la que todos los españoles sean completamente iguales a la hora del reparto de fondos y a la hora de las oportunidades".

"Y el efecto capitalidad no puede estar castigando permanentemente a la otras comunidades", ha añadido el president de la Generalitat.