Quel (La Rioja) se concentra en repulsa a la agresión machista a su enfermera

Quel (La Rioja), 22 feb (EFE).- El municipio riojano de Quel, en cuyo consultorio trabajaba una enfermera agredida el pasado sábado, 20 de febrero, por su pareja en Azagra (Navarra), ha protagonizado este lunes una concentración de condena y repulsa, en la que también ha pedido "una sociedad más justa, igualitaria y sin violencia a la mujer".

En este sentido se ha pronunciado el alcalde de esta localidad riojana, Víctor Manuel Rada, en la lectura de un comunicado en la plaza del municipio, junto a la presidenta del Ejecutivo de La Rioja, Concha Andreu; entre otras autoridades, amigos y vecinos de esta localidad, de unos 2.500 habitantes.

La enfermera, que forma parte del Servicio Riojano de Salud (Seris), sufrió la agresión en Azagra, donde reside y desde donde fue trasladada en helicóptero al Complejo Hospitalario de Navarra en Pamplona para ser atendida de los golpes “con gran violencia” que recibió de su pareja, que acudió a la comisaría de la Policía Foral de Estella afirmando que creía haber matado a la mujer.

"Ante las atrocidades, tenemos que tomar partido", ya que "no hay nadie que tenga el derecho a elegir y dominar nuestra vida, más allá de nosotros mismos y hay que plantearse y mirar de frente a este mezquino problema", ha afirmado el alcalde de Quel al leer el manifiesto.

Ha insistido en que "mirar hacia otro lado y callarnos, como sociedad, no es una opción", por lo que cree que "hoy debe ser un día de reflexión, de tomar más conciencia, de revisar en qué podemos mejorar, de dar visibilidad y de no silenciar" y de hacer "un llamamiento alto y claro de que seguiremos trabajando para que nuestra sociedad sea más justa, más igualitaria y en la que no se acepte ningún tipo de violencia más, contra ninguna mujer".

"¡Sin igualdad no hay amor!", ha concluido Rada en la lectura de este manifiesto, tras el que las cerca de 300 personas concentradas han guardado cinco minutos de silencio.

Rada, en declaraciones a los periodistas, ha indicado que, cuando conoció el suceso, "se me vino el mundo encima" y, aunque tiene constancia de que el estado de la enfermera agredida es "grave", el Ayuntamiento de Quel espera que se pueda recuperar y "¡ojalá la tengamos entre nosotros!".

Además, en todos los centros de salud de La Rioja se ha guardado un minuto de silencio.