Realizan la prueba de COVID-19 al expresidente argentino Carlos Menem

Buenos Aires, 11 ago (EFE).- El expresidente argentino Carlos Menem, de 90 años, fue sometido este martes a una prueba para detectar si se contagió de la COVID-19, luego de que su hija diera positivo en una prueba.

"Hoy a él lo tuvieron que hisopar porque yo tengo contacto directo de él", confirmó Zulemita Menem, hija de quien gobernara Argentina entre 1989 y 1999.

Zulema María Eva Menem Yoma, de 49 años, y su madre, Zulema Yoma, de 77 años, dieron positivo por coronavirus y ambas permanecen aisladas en el apartamento de Zulemita, en Buenos Aires.

Su hijo mayor, Luca, de 16, dio negativo en el test, mientras que el menor, Malek, de 7 años, lo calificaron como positivo sin ser sometido a la prueba.

En declaraciones al canal TN, Zulemita relató que se hisoparon porque la empleada doméstica que trabaja en su casa tuvo síntomas de coronavirus, y fue aislada, pero finalmente dio negativo en la prueba por COVID-19.

"Gracias a Dios, nosotros estamos muy bien, no tenemos síntomas, somos absolutamente asintomáticas, pero si yo me hubiese movido y hubiese estado en contacto con otros, quizás los hubiere contagiado. Hay que estar muy atentos y tener una responsabilidad social muy grande", afirmó.

Contó que su padre, senador desde 2005, ya está al tanto de que tanto ella como su exesposa están contagiadas.

"Está preocupado e interesado en que esto pase rápido", señaló.

A la espera de los resultados de su hisopado, que podrían estar este miércoles, Menem permanece en su casa, con asistencia.

El exjefe de Estado ya había sido sometido a pruebas por coronavirus, que dieron negativas, cuando fue ingresado dos veces en junio por un cuadro de neumonía.

"Quizás yo, atendiéndolo, por ahí lo contagié y no me di cuenta. O quizás fue él quien me contagió a mi. No sabemos", dijo Zulemita.