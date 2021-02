La reapertura de la hostelería vasca aviva las reclamaciones en todo el sector

Madrid, 10 feb (EFE).- Hosteleros de toda España, animados por el auto del Tribunal Superior de Justicia de Euskadi que permite abrir bares y restaurantes del País Vasco, han decidido pasar a la acción y estudian presentar reclamaciones por los cierres, que el Gobierno vasco defiende por las evidencias científicas de los riesgos de contagio.

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) autorizó la reapertura en los municipios que se encuentran en ‘zona roja’ por la elevada tasa de contagios por covid-19, al estimar que, con las limitaciones de aforo y con medidas sanitarias como el uso de mascarillas, la hostelería "no parece un elemento de riesgo cierto y grave para la salud pública".

No opina lo mismo el vicelehendakari y consejero de Seguridad del Gobierno vasco, Josu Erkoreka, quien tras calificar la decisión del tribunal de "intervencionista", se ha preguntado si "de verdad, de cara al fin de semana, en pleno carnaval, teniendo municipios por encima de mil casos", deberían estar los bares abiertos.

"Hay consenso en la comunidad científica europea" en que en la hostelería "hay un foco de riesgo" debido a que "los hábitos de uso de esos espacios son poco recomendables", ha añadido Erokerka, quien cree que la resolución judicial deja al gobierno vasco con las manos atadas y "en desventaja en la carrera de la lucha contra la covid-19".

En esta misma línea se ha manifestado el exdirector de Sistemas de Salud de la OMS y exconsejero vasco Rafael Bengoa, quien ha considerado que los magistrados firmantes deberían haberse informado "de una manera más amplia" y siguiendo la "evidencia científica".

Pero la resolución judicial ha calado en el sector, y la iniciativa de las reclamaciones patrimoniales ha partido del presidente de la patronal de Hostelería de España, José Luis Yzuel, que ha animado ese miércoles a todos los hosteleros a recurrir ante el Estado y las comunidades autónomas para poder reabrir sus locales, "arruinados" por la pandemia.

La decisión del Tribunal Superior de Justicia de Euskadi ha sido percibida "como una brizna de esperanza" por la Federación Catalana de Asociaciones de Actividades de Restauración y Musicales (Fecasarm).

De hecho esta asociación estudia impugnar las medidas restrictivas dictadas por la Generalitat, que establece que bares y restaurantes puedan abrir de 7:30 a 10:00 horas y de 13:00 a 16:30 horas.

También en Cataluña, el Gremio de Restauración de Barcelona ha avanzado que presentará un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de la Generalitat para pedir que se levanten cautelarmente las restricciones de actividad que afectan a la restauración.

La disposición ha traído otra polémica. El juez que preside la sala que ha permitido la reapertura de los bares en Euskadi, Luis Ángel Garrido, luce en su perfil de "WhatsApp la frase "No more lockdown" ("No más confinamiento").

De hecho, la sala que preside ya tomó el año pasado otras dos decisiones en contra de medidas adoptadas por el Gobierno vasco para luchar contra la pandemia.

Mientras, otros colectivos han planteado la insumisión, como el medio millar de restauradores y asociaciones que conforman la Asociación Hostelera de Castellón (ASHOCAS) que ya han advertido de que el próximo 16 abrirán sus puertas aunque se mantenga el cierre decretado por la Generalitat, porque están, han asegurado, "hartos" y "no van a tolerar más injusticias".

En la Comunidad Valenciana, la hostelería está cerrada desde el pasado 21 de enero, una medida que en principio estaba vigente hasta el lunes 15 de febrero, si bien el Consell prevé ampliarla 15 días más.

Los hoteleros valencianos también optarán por la vía judicial y revisarán el auto vasco por si reclaman.

En Toledo, cientos de hosteleros de la región se han manifestado este miércoles para pedir medidas que salven al sector, que "no aguanta más remiendos".

La marcha ha transcurrido tras una pancarta en la que figuraba el lema 'Page, vuestras decisiones nos arruinan".

Mientras unas comunidades se preparan para la desescalada y flexibilizan medidas con la reapertura de la hostelería. Es el caso de Extremadura que permitirá abrir estos negocios desde el viernes, en horario de siete de la mañana a seis de la tarde y con uso obligatorio de mascarilla.

No maneja esta posibilidad Galicia. La Xunta considera que el cierre de la hostelería está argumentado y confían no tener el "problema" surgido en el País Vasco.

También Baleares mantendrá cerrados bares y restaurantes dos semanas más.