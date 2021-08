Un recluso sin vacunar da positivo por covid-19 en una cárcel boliviana

La Paz, 20 ago (EFE).- Un recluso que no quiso vacunarse contra la covid-19 dio positivo a la enfermedad en una cárcel de La Paz, informaron este viernes las autoridades del régimen penitenciario boliviano.

El director departamental de Régimen Penitenciario de La Paz, Franz Luna, precisó en una rueda de prensa sobre el caso detectado en la cárcel de San Pedro, en la ciudad sede del Gobierno y el Parlamento nacional.

"Lamentablemente, el privado de libertad no estaba vacunado, dio positivo, se le hicieron tres pruebas", sostuvo Luna.

El caso se presentó en el sector conocido como "La Posta", donde se dice que están los reclusos más adinerados.

Cuatro reos del entorno más cercano al que dio positivo también han sido aislados preventivamente y además se suspendieron las visitas a ese sector y se realizan "rastrillajes" y fumigaciones para evitar otros contagios, precisó el funcionario.

Según Luna, el 85 % de los reclusos de San Pedro ya han sido vacunados contra la covid-19.

A nivel nacional, cerca del 65 % de unos 17.800 privados de libertad están inmunizados, precisó por su parte el director general de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, quien también informó que en el resto de las cárceles bolivianas no hay casos de covid-19.

El recluso que dio positivo no está inmunizado "no porque la vacunación no haya llegado a su sección, al contrario, se ha respetado su decisión de no acceder a la vacuna", explicó Limpias.

Los reos en muchos centros penitenciarios han demandado que se impida el ingreso a los penales a quienes no tengan certificado de vacunación, algo que la administración penitenciaria descarta por el momento ya que la inmunización no es obligatoria, agregó.

"Si hubiera un visitante que quiere ingresar y no tiene el certificado, con todas las medidas de bioseguridad que hemos ido asumiendo puede ingresar", dijo Limpias.

Bolivia acumula 18.256 muertes y 485.184 contagios de la covid-19 desde marzo del año pasado.

Hasta el momento, 2.236.947 personas han completado el esquema de vacunación contra la enfermedad y 3.033.516 tienen la primera dosis.