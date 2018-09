Los rectores piden prudencia ante acusaciones de plagio de tesis de Sánchez

El presidente de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), Roberto Fernández, ha pedido hoy "prudencia" ante las informaciones que apuntan a un posible plagio en la tesis doctoral del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"Hay que ser extraordinariamente prudente en este tema porque una tesis está dirigida por un director o una directora, está leída por un tribunal compuesto por profesionales del ramo. (...) Aparte de que siempre tiene sus dificultades demostrarlo, también estamos afectando al honor de personas que han participado", ha sostenido el responsable de la CRUE en declaraciones a Antena 3.

Fernández ha defendido que el presidente de la CRUE "no puede pronunciarse sobre una cosa que es enormemente compleja desde el punto de vista científico y desde el punto de vista legal, que es la existencia o no del plagio en una tesis doctoral".

El presidente de la CRUE ha exigido prudencia y rigurosidad a la hora de demostrar la existencia de un posible plagio porque esa denuncia afecta "al honor de un conjunto de personas que han participado en la elaboración, defensa y lectura de esa tesis".

"Dicho eso, no tengo la más mínima idea de si estamos ante un caso de plagio o no, pero sí que puedo pedir mucha prudencia de comprobarlo con rigor y sistemáticamente que eso haya existido o no haya existido", ha continuado.

Preguntado sobre la exigencia o no de permitir el acceso telemático abierto a las tesis doctorales, Fernández ha aclarado que la ley establece que "una vez aprobada la tesis doctoral, la universidad tiene que ocuparse de su archivo en formato electrónico abierto en un repositorio institucional".

Ahora bien, ha precisado que cada universidad "puede aplicar sus propios criterios naturalmente cumpliendo el marco general de la ley": "No sé si en el marco de la Camilo José Cela hay un reglamento interno que interpreta esto de una forma particular", ha subrayado.

Fernández también se ha referido al disuelto Instituto de Derecho Público (IDP) de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), adonde cursaron sus másteres la exministra de Sanidad Carmen Montón, la expresidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes y el líder del PP, Pablo Casado.

"Es evidente que pueda haber este caso y otros más. Me consta, lo digo públicamente, que el rector actual de la Juan Carlos está haciendo toda la investigación posible para ver si hay más casos y él será, si los encuentra, quien los denuncie ¿Es posible que haya un periódico que avance en esa investigación? Puede ser", ha subrayado.

El responsable de los rectores ha dicho a los familiares y estudiantes de la URJC que es una "universidad absolutamente honorable" que hace las cosas "con toda normalidad y bien".

"Pido a toda la opinión pública que distinga entre los que es un caso particular que efectivamente no estuvo bien controlado de lo que es el conjunto de la Universidad Rey Juan Carlos, que está haciendo muy bien su tarea en todos los grados", ha aseverado.

Fernández ha reconocido que, como responsable de la CRUE, es el primero que "lamenta y condena que haya un solo caso de irregularidades en el funcionamiento de la universidad española".

Además, ha asegurado que la Universidad "nunca se negará" a que se aumenten los controles, aunque ya "hay una enorme cantidad" y "prueba de ello" es que no haya ningún rector ni decano ni gerente procesado.

"Que entre 200.000 trabajadores nos encontremos que en una universidad, y sólo en caso de un instituto que ya está disuelto, haya habido presuntas irregularidades graves creo que el sentido común dicta que la universidad española en su conjunto es absolutamente honorable, que tiene unos controles muy rigurosos y que funciona", ha zanjado.