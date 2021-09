Reivindican un modelo más sostenible en homenaje al antropologo David Graeber

Madrid 22 sep (EFE).- "Rechazar el modelo consumista en un mundo con recursos finitos" ha sido una de las principales conclusiones de la jornada celebrada en Madrid por la Fundación Graeber en recuerdo del activista, escritor y antropólogo estadounidense fallecido hace un año, David Graeber, y del décimo aniversario del movimiento "Ocupa Wall Street".

En los actos, que han contado con la colaboración de Extinction Rebellion y de la denominada Iglesia de 'Stop Shopping' ha participado Nika Dubrovsky, artista y viuda del autor de obras como "Fragmentos de una antropología anarquista", quien ha reivindicado "la libertad y los cuidados de forma conjunta", pues no actuar así "puede acabar en desastre".

El acto ha comenzado con un pasacalles por el barrio de Lavapiés en el que los asistentes han coreado cánticos contra el consumismo; posteriormente, ha tenido lugar una "asamblea visual" en la que han participado de forma virtual amigos del escritor y diferentes representantes políticos y del mundo del arte.

En una de ellas, el exlíder del Partido Laborista británico Jeremy Corbyn, ha hablado de la necesidad de buscar "alternativas económicas que no dañen el medioambiente" y de cambiar el concepto de crecimiento económico.

Después, se han leído textos de Graeber y se ha terminado cantando la canción 'All you fascists bound to lose' del cantante norteamericano Woody Guthrie.

Vlad Teichberg, exlider del movimiento Ocupa Wall Street ha vinculado la lucha "contra el fantasma del cambio climático" con las "injusticias que este movimiento trató de abordar", las cuales considera que no han desaparecido, sino empeorado.