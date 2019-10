"Yo no renuncio", carrera de "Malasmadres" por un Pacto por la Conciliación

Mas de 6.000 "Malasmadres" han participado este domingo en una carrera en Madrid bajo el lema "Yo no renuncio" que ha reclamado un Pacto de Estado por la Conciliación y en la que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha apostado por la igualdad y por "hacer compatibles horarios y retribuciones".

Se trata de la segunda carrera "Yo no renuncio", organizada por el Club Malasmadres, que ha recorrido parte del madrileño Paseo de la Castellana y que ha contado con representantes del PP, la número dos por Madrid a las próximas elecciones generales, Ana Pastor; de Ciudadanos, la vicealcaldesa de la capital, Begoña Villacís, y de Podemos, la diputada Gloria Elizo.

"Malasmadres" ha reivindicado un gran Pacto por la Conciliación, con cinco medidas imprescindibles, entre las que figuran incentivos fiscales para pymes que implanten jornadas continuas con flexibilidad horaria o permisos igualitarios de maternidad y paternidad pagados al 100%.

Un Pacto que "tiene que ser viable", según la ministra Montero, quien ha señalado que la digitalización de los puestos de trabajo puede ser una oportunidad para garantizar esa conciliación "con horarios compatibles con el cuidado de los hijos o con la presencia en la familia".

La ministra también ha demandado mayor presencia y "palabra" de las mujeres en los consejos de Administración de las empresa.

Desde el PP, la expresidenta del Congreso, Ana Pastor, ha lamentado que en el 2019 siga sin haber igualdad real, como pone de manifiesto que haya más mujeres que hombres que no encuentren un empleo, que ganen menos salario o que sean víctimas de la violencia machista.

"Cada día soy más feminista", ha asegurado Pastor, mientras reivindicaba igualdad de derechos y pedía la colaboración de los hombres para conseguir este propósito y que "las niñas que vienen detrás vivan en un país con igualdad real".

Por su parte, Gloria Elizo, de Podemos, ha pedido la puesta en marcha de medidas concretas y que la ley establezca permisos intransferibles equitativos y remunerados para padres y para madres, así como para avanzar en "la concienciación de la tarea de los cuidados".

Tras reconocer que lleva "malamadreando mucho tiempo", Begoña Villacís ha explicado que participaba en la carrera para que "quedarse embarazada sea una buena noticia".

"No puede ser que se retrase la maternidad y que nunca sea un buen momento para ser madre", ha manifestado la representante de la formación naranja y ha rechazado que las mujeres "tengamos que ir corriendo a todo con la sensación de no llegar a nada", así como ha criticado "los horarios infinitos o reuniones en horas que no pueden ser".

Durante los 5 kilómetros de la carrera se han colocado 13 obstáculos, que, según la fundadora de Malasmadres, Laura Baena, representan las barreras con las que se encuentran las mujeres y madres a la ahora de conciliar y que hace que 6 de cada 10 renuncien a su carrera profesional cuando tienen hijos.